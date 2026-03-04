Η ERGO Ασφαλιστική συμμετείχε ως Χρυσός Χορηγός στο Insurance Forum Athens Edition, στηρίζοντας ενεργά την πρώτη διοργάνωση ενός θεσμού που φιλοδοξεί να αποτελέσει την κορυφαία πλατφόρμα στρατηγικού διαλόγου για το ελληνικό ασφαλιστικό οικοσύστημα.

Με την παρουσία της στο συνέδριο, η εταιρεία ανέδειξε τη σημασία της συντονισμένης δράσης του κλάδου απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις και επιβεβαίωσε τον ηγετικό της ρόλο στη διαμόρφωση βιώσιμων λύσεων για την κοινωνία και την οικονομία, συμμετέχοντας σε τρία κεντρικά πάνελ συζήτησης, με αντικείμενο την αντιμετώπιση των κινδύνων από τις φυσικές καταστροφές, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη θωράκιση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ).

Το στοίχημα της ανθεκτικότητας και η σημασία της ασφάλισης

Στο πάνελ με τίτλο «Κίνδυνος και ανθεκτικότητα: Κατακτώντας το ασφαλιστικό τοπίο του 2026», ο Διευθύνων Σύμβουλος της ERGO Ασφαλιστικής, κ. Ερρίκος Μοάτσος, επισήμανε τις νέες ισορροπίες που διαμορφώνονται στον κλάδο της ασφάλισης. Όπως σημείωσε, οι κίνδυνοι που συνδέονται με την αλλαγή του κλίματος, η χρηματοπιστωτική σταθερότητα και η συστημική ανθεκτικότητα βρίσκονται πλέον στον πυρήνα του ασφαλιστικού σχεδιασμού, απαιτώντας ετοιμότητα, εποπτεία βάσει δεδομένων και προσαρμογή σε πλαίσια προστασίας από καταστροφές.

Αναφερόμενος στη διαρκή αύξηση της συχνότητας και της έντασης των ακραίων καιρικών φαινομένων, τόνισε ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες αξιοποιούν όλο και περισσότερο προηγμένα μοντέλα εκτίμησης κινδύνου, ψηφιακούς χάρτες και εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης, ώστε να καταγράφουν και να αξιολογούν, σε γεωγραφική κλίμακα, τους κινδύνους με μεγαλύτερη ακρίβεια. Στόχος είναι να διατηρείται η ισορροπία μεταξύ ασφαλίστρων και παροχών, ώστε να διασφαλίζονται ταυτόχρονα η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του συστήματος και η διατήρηση της ασφάλισης σε προσιτά επίπεδα για τους καταναλωτές, συμβάλλοντας παράλληλα στην ενίσχυση της κοινωνικής ανθεκτικότητας. Ο κ. Μοάτσος τόνισε, ότι οι πολίτες δεν διαθέτουν πάντοτε την πλήρη γνώση και επαρκή επίγνωση των κινδύνων έναντι των φυσικών καταστροφών, επισημαίνοντας παράλληλα, ότι ο κλάδος έχει ευθύνη να επενδύσει συστηματικά στην ενημέρωση και στην πρόληψη. «Μια κοινωνία ανακάμπτει πολύ πιο γρήγορα όταν είναι επαρκώς προστατευμένη, δηλαδή ασφαλισμένη», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι η ασφάλιση αποτελεί τον κατεξοχήν μηχανισμό αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές.

Επίσης, ανέφερε ότι η αντιμετώπιση του κενού προστασίας – το οποίο σε παγκόσμιο επίπεδο ανέρχεται στο 60%, ενώ στην Ελλάδα είναι ακόμη υψηλότερο – απαιτεί τη σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Η αποτελεσματική προστασία της κοινωνίας στηρίζεται σε ένα τρίπτυχο: κρατικές υποδομές και έργα πρόληψης, ενημερωμένους πολίτες και ασφαλιστικές εταιρείες που αξιοποιούν δεδομένα και σύγχρονα εργαλεία.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι τα κίνητρα μείωσης του ΕΝΦΙΑ για ασφαλισμένες κατοικίες έχουν οδηγήσει σε αύξηση της ασφάλισης κατοικιών, ενώ η υποχρεωτική ασφάλιση επιχειρήσεων έχει εντείνει τη ζήτηση για ασφαλιστική κάλυψη. Οι παρεμβάσεις αυτές καταδεικνύουν ότι η δημιουργία σταθερού και ανθεκτικού πλαισίου διαχείρισης φυσικών κινδύνων απαιτεί συντονισμένη δράση και μακροπρόθεσμη στρατηγική.

Τεχνητή Νοημοσύνη και ψηφιακός μετασχηματισμός

Ο κ. Κωνσταντίνος Χατζησυμεών, Διευθυντής Τομέα Πληροφοριακών Συστημάτων και Διαδικασιών της ERGO Ασφαλιστικής, τοποθετήθηκε σε πάνελ για το μοντέλο ασφάλισης με αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, αναδεικνύοντας τα στρατηγικά οφέλη, τους λειτουργικούς κινδύνους και το ζήτημα της εμπιστοσύνης των πελατών. Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι «ο ασφαλιστικός κλάδος βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι: από τη μία, η ανάγκη για σταθερότητα και εμπιστοσύνη, από την άλλη, η ραγδαία άνοδος της Τεχνητής Νοημοσύνης που αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού. Το ερώτημα πλέον δεν είναι αν θα προχωρήσει ο εκσυγχρονισμός, αλλά πώς θα γίνει χωρίς να διαταραχθεί η λειτουργική συνέχεια».

Η ERGO επιλέγει μια προσέγγιση ισορροπίας: διατηρεί τα αξιόπιστα legacy συστήματα ως σταθερό πυρήνα και τα «αγκαλιάζει» με ένα ευέλικτο AI layer που προσθέτει ταχύτητα και ευφυΐα. Η στρατηγική δεν βασίζεται σε ριζικές αντικαταστάσεις, αλλά σε στοχευμένο εκσυγχρονισμό γύρω από το core, με APIs, real‑time διασυνδέσεις και αξιοποίηση ενοποιημένων δεδομένων.

Όπως τόνισε ο κ. Χατζησυμεών, «κεντρικό ρόλο στη στρατηγική της ERGO έχει το Human‑in‑the‑Loop: η Τεχνητή Νοημοσύνη λειτουργεί υποστηρικτικά, χωρίς να αντικαθιστά τον άνθρωπο. Ειδικά στις κρίσιμες αποφάσεις τα μοντέλα παρέχουν προτάσεις, αλλά η τελική ευθύνη παραμένει σε έμπειρα στελέχη. Αυτή η αρχή διασφαλίζει ποιότητα, διαφάνεια και εμπιστοσύνη. Στην πράξη, η ERGO προχωρά με αυτοματοποίηση διαδικασιών, προηγμένα analytics και ψηφιακούς βοηθούς που βελτιώνουν την εμπειρία του πελάτη. Παρά τις προκλήσεις σε δεδομένα, ενσωμάτωση και κανονιστική συμμόρφωση, το μήνυμα είναι σαφές: η Τεχνητή Νοημοσύνη ενδυναμώνει τον άνθρωπο και αυτό διαμορφώνει τον νέο ανταγωνιστικό χάρτη στην ασφάλιση».

Στρατηγική διαχείριση κινδύνων για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Στο πάνελ για τη στρατηγική διαχείριση κινδύνων στις σύγχρονες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, ο κ. Στέφανος Στεφανίδης, Διευθυντής Τομέα Ασφαλιστικών Λειτουργιών Ασφαλίσεων Ζημιών της ERGO Ασφαλιστικής, ανέδειξε τις σύνθετες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο πυρήνας της ελληνικής οικονομίας. Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις λειτουργούν σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας, με κινδύνους που εκτείνονται από φυσικές καταστροφές έως κυβερνοεπιθέσεις. Παρά τις πρωτοβουλίες της Πολιτείας, οι επιπτώσεις τέτοιων κινδύνων συχνά υποτιμώνται από τους επιχειρηματίες.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις περιπτώσεις διακοπής εργασιών των επιχειρήσεων. Αν και τα ασφαλιστικά συμβόλαια καλύπτουν συχνά υλικές ζημιές από καιρικά φαινόμενα, η διακοπή εργασιών για παρατεταμένο διάστημα μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες στη ρευστότητα, στην πελατεία και στη συνολική θέση της επιχείρησης στην αγορά. Η εκπαίδευση και ο ρόλος των διαμεσολαβητών αναδεικνύεται κρίσιμος πυλώνας. Η ολιστική προσέγγιση της ασφαλιστικής κάλυψης αποτελεί, συνεπώς, σημαντικό παράγοντα βιωσιμότητας μιας επιχείρησης.

Με τη συμμετοχή της στο Insurance Forum Athens Edition, η ERGO Ασφαλιστική επιβεβαιώνει τον ενεργό της ρόλο στον δημόσιο διάλογο για το μέλλον της ασφάλισης, επενδύοντας στη γνώση, στην καινοτομία και σε λύσεις που ενισχύουν την ανθεκτικότητα της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας.