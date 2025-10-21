Ένα ιδιαίτερα επίκαιρο και ουσιαστικό ζήτημα, με τίτλο «Ηθικό Μάρκετινγκ και η Επίδραση της Τεχνολογίας στον Κλάδο Υγείας», βρέθηκε στο επίκεντρο της ημερίδας που συνδιοργάνωσαν η Ελληνική Ακαδημία Μάρκετινγκ (ΕΛ.Α.Μ.) και η Affidea. Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι του ακαδημαϊκού χώρου, στελέχη της φαρμακευτικής βιομηχανίας και επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου, συμβάλλοντας με τις τοποθετήσεις τους σε έναν γόνιμο διάλογο για το μέλλον του μάρκετινγκ στην υγεία.

Ανοίγοντας τις εργασίες, ο κ. Κωνσταντίνος Ρηγόπουλος, Γραμματέας της ΕΛ.Α.Μ., υπογράμμισε ότι το ηθικό μάρκετινγκ λαμβάνει υπόψη τα δικαιώματα του ασθενούς, διαφυλάσσοντας την ελεύθερη λήψη αποφάσεων σε θέματα υγείας με διαφάνεια και υπευθυνότητα.

Ο κ. Γεώργιος Μπάλτας, Καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Πρόεδρος του ΔΣ της ΕΛ.Α.Μ., επεσήμανε με τη σειρά του, ότι το ηθικό μάρκετινγκ αφορά όλο το οικοσύστημα της υγείας – από τις φαρμακευτικές εταιρείες έως τα διαγνωστικά κέντρα, τους ιατρούς και τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Τόνισε πως αποτελεί όχι μόνο αναγκαιότητα λόγω της κρισιμότητας των υπηρεσιών υγείας, αλλά και στρατηγική επιλογή για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης και της εταιρικής αξιοπιστίας.

Ο κ. Ευάγγελος Κατσίκης, Νομικός Σύμβουλος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, ανέλυσε τον διαχωρισμό μεταξύ «διαφήμισης» και «επικοινωνίας» και αναφέρθηκε στην ανάγκη θεσμικής ρύθμισης, επισημαίνοντας ότι ένα αυστηρό πλαίσιο υπηρετεί την προστασία της δημόσιας υγείας και των ευάλωτων ομάδων.

Η κα. Χρύσα Σπυροπούλου, Marketing & Communications Director της Affidea, επεσήμανε πως ο κλάδος βρίσκεται σε μεταβατική φάση, με τον ασθενή να αποτελεί πλέον ενεργό και ενημερωμένο συμμετέχοντα. Η τεχνητή νοημοσύνη, η ψηφιακή εμπειρία και τα social media διαμορφώνουν νέες τάσεις, ειδικά μεταξύ των νεότερων γενεών.

Ο κ. Γιάννης Ανδρουτσόπουλος, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικού Management (Ε.Ε.Φα.Μ.), τόνισε τον πολυσύνθετο χαρακτήρα του φαρμακευτικού οικοσυστήματος, την ανάγκη αξιοποίησης στοχευμένων εργαλείων ΤΝ και διασφάλισης της προστασίας δεδομένων. Παράλληλα, κάλεσε τις εταιρείες να επενδύσουν στη συνεχή εκπαίδευση των στελεχών τους.

Η κα. Χρυσούλα Κουτσούρη, Product Manager Radiology της Bayer Hellas, παρουσίασε την καθημερινότητα ενός product manager και ανέδειξε τη σημασία της εμπιστοσύνης ως το σημαντικότερο περιουσιακό στοιχείο κάθε brand, υπογραμμίζοντας ότι η ευθύνη έναντι του ασθενούς καθιστά το ηθικό marketing επιτακτικό.

Ακολούθησε πάνελ συζήτησης με όλους τους ομιλητές, όπου συζητήθηκαν καίρια ζητήματα όπως ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης στη λήψη αποφάσεων, οι προκλήσεις της ψηφιακής μετάβασης και η αναγκαιότητα ύπαρξης θεσμικών πλαισίων διασφάλισης της διαφάνειας και ισότητας. Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι η συνεχής εκπαίδευση και η ευελιξία απέναντι στις τεχνολογικές εξελίξεις αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για το μέλλον του κλάδου.

Στην ημερίδα παρευρέθηκαν στελέχη ιατρικών εταιρειών και stakeholders του κλάδου, ενώ ιδιαίτερη παρουσία είχαν μεταπτυχιακοί φοιτητές προγραμμάτων Μάρκετινγκ, οι οποίοι συμμετείχαν ενεργά στη συζήτηση, εκφράζοντας το ενδιαφέρον της νέας γενιάς για τον ρόλο της ηθικής και της τεχνολογίας στη σύγχρονη αγορά υγείας.

