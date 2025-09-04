Στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί το MDRT Day 2025 στη Θεσσαλονίκη με 29 ομιλητές από όλο τον κόσμο, που θα διαμοιραστούν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους και θα συζητήσουν με τους συμμετέχοντες στο συνέδριο.

Η εκδήλωση, που φέτος συμπληρώνει 18 χρόνια συνεχούς παρουσίας, αποτελεί σημείο αναφοράς για συμβούλους ζωής και ειδικούς των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Στόχος της διοργάνωσης είναι η ενίσχυση της επαγγελματικής αριστείας μέσω της ανταλλαγής ιδεών, τεχνικών και βέλτιστων πρακτικών.

Δείτε εδώ τους ομιλητές

Η MDRT Day παραμένει ανοιχτή σε όλους τους επαγγελματίες του κλάδου, ανεξαρτήτως ιδιότητας μέλους, προσφέροντας ένα περιβάλλον που προάγει τη συνεργασία, την καινοτομία και την ανάπτυξη δεξιοτήτων, απαραίτητων για τον σύγχρονο σύμβουλο.

Όπως σημειώνει η Επιτροπή, «με γνώμονα την αριστεία, την παραγωγικότητα και την ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση του πελάτη, κάθε MDRT Day αποτελεί μια ευκαιρία προσωπικής και επαγγελματικής εξέλιξης για όλους».

Πρόγραμμα Εκδήλωσης

Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

09:30 – 18:00: Κεντρικές ομιλίες με θεματολογία που εστιάζει στην καινοτομία, την επαγγελματική απόδοση και τις παγκόσμιες εξελίξεις του MDRT.

19:00 – 00:00: Networking Sunset Party – βραδινή συνάντηση με μουσική, cocktails και συζητήσεις σε ανεπίσημο και φιλικό περιβάλλον.

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025

09:30 – 13:30: Παρουσιάσεις από κορυφαίους ομιλητές με πρακτικές συμβουλές και εμπειρίες από διεθνή markets.

14:30 – 17:00: MDRT Exclusive Sessions, ειδικά σχεδιασμένες ενότητες μόνο για μέλη του MDRT.

Οι εγγραφές έχουν ήδη ξεκινήσει και πραγματοποιούνται μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της διοργάνωσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν εγγραφή εδώ.