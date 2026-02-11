Μέσα στα επόμενα χρόνια τα αυτόνομα οχήματα δεν θα επηρεάσουν ουσιαστικά την ασφαλιστική αγορά. Αυτό καταγράφεται σε έρευνα της Fitch Ratings η οποία δήλωσε δεν θα «έχουν κανένα ουσιαστικό αντίκτυπο» στις ασφαλιστικές εταιρείες την επόμενη δεκαετία, επομένως, οι επιπτώσεις στις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας θα είναι μέτριες.

Ωστόσο, με την πάροδο του χρόνου, η τεχνολογία «θα αλλάξει ανεξίτηλα» το τοπίο τόσο του ασφαλιστικού όσο και του νομικού κλάδου, δήλωσε ο Ανώτερος Διευθυντής Gerry Glombicki. «Ενώ τα AV έχουν ξεπεράσει την απόδειξη της ιδέας, η ευρεία υιοθέτησή τους θα απαιτήσει σημαντικό χρόνο λόγω του υψηλού κόστους, του κατακερματισμού των κανονισμών και των προτιμήσεων των καταναλωτών», δήλωσε ο Ανώτερος Διευθυντής Gerry Glombicki. Η τρέχουσα μέση ηλικία των οχημάτων στις ΗΠΑ είναι σχεδόν 13 χρόνια, επομένως χρειάζεται χρόνος για να ανανεωθεί ο στόλος».

Μόνο ένα μικρό κλάσμα των οχημάτων που κυκλοφορούν στο δρόμο διαθέτει δυνατότητες αυτοματισμού υψηλής ή πλήρους οδήγησης. Αυτά που βρίσκονται στο οδόστρωμα έχουν αποδειχθεί ότι μειώνουν τη συχνότητα των ατυχημάτων και τη σοβαρότητα των σωματικών τραυματισμών. Ωστόσο, όταν απαιτούνται επισκευές μετά από ένα συμβάν, το κόστος είναι σημαντικά πιο ακριβό.

Η Fitch αναφέρει ότι τα οχήματα τύπου AV εισάγουν επίσης σύγχυση στην κάλυψη. Οι αξιώσεις γίνονται πιο περίπλοκες, με την ευθύνη προϊόντος να επηρεάζει επιπλέον τους κατασκευαστές, τους σχεδιαστές, τους προμηθευτές. Οι ιδιοκτήτες οχημάτων ενδέχεται επίσης να μοιράζονται την ευθύνη.

«Η απουσία καθιερωμένου νομικού προηγούμενου αυξάνει τον κίνδυνο, αφήνοντας τις αποφάσεις ευθύνης και κάλυψης ευάλωτες σε αστάθεια», δήλωσε η Fitch.

Επιπλέον, τα οχήματα τύπου AV εισάγουν ανησυχίες για την κυβερνοασφάλεια και άλλες λειτουργικές διαταραχές που επισημάνθηκαν από το πρόσφατο κλείσιμο της Waymo κατά τη διάρκεια διακοπής ρεύματος στο Σαν Φρανσίσκο.

Στο ρυθμιστικό μέτωπο, δεν υπάρχουν ομοσπονδιακοί νόμοι, αλλά οι νομοθέτες συζητούν το ζήτημα – το οποίο περιπλέκεται από το απόρρητο των δεδομένων και τον έλεγχο των πολιτειών επί της λειτουργίας των οχημάτων εντός των ορίων τους.