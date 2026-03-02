Η κλιματική κρίση και το μεγάλο “χάσμα” προστασίας που στην Ελλάδα ξεπερνά το 60%, η εκτόξευση του κόστους υγείας λόγω της τεχνολογίας και της επιστημονικής προόδου, ο σχεδιασμός ΣΔΙΤ που θα ενισχύσει την προσβασιμότητα μέσα από δύο συμπληρωματικούς πόλους – το ΕΣΥ και τους ιδιώτες-, η μεγάλη πρόκληση της κυβερνοανθεκτικότητας την οποία καλούνται να διαχειριστούν τόσο οι επιχειρήσεις όσο και το κράτος, καθώς και η Τεχνητή Νοημοσύνη επαναπροσδιορίζουν το ρόλο της ασφάλισης στην Ελλάδα, καθιστώντας την περισσότερο από ποτέ πυλώνα οικονομικής ανθεκτικότητας και κοινωνικής σταθερότητας. Σε αυτό το πλαίσιο επανακαθορίζονται οι σχέσεις κράτους, επιχειρήσεων και πολιτών. Αυτά ήταν οι κοινές συνιστώσες των ομιλητών και των συζητήσεων του Insurance Forum Athens Edition, που έγινε στις 27 Φλεβάρη στη “Μεγάλη Βρετανία”. Εκπρόσωποι της κυβέρνησης, φορέων, του επιχειρείν και της ασφαλιστικής αγοράς ανέφεραν τι προκλήσεις που το κράτος, οι ασφαλιστικές και οι πολίτες καλούνται να διαχειριστούν με στόχο την ενίσχυση της προστασίας, της πρόληψης και της ανθεκτικότητας.

Α. Γεωργιάδης: “Μαξιλάρι ασφαλείας” τα ΣΔΙΤ στην υγεία

Ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, υπογράμμισε ότι το εθνικό σύστημα υγείας βρίσκεται σε κομβικό σημείο, τονίζοντας την ανάγκη για επίσημη συνεργασία με την ιδιωτική ασφάλιση. Παρά τις αντιδράσεις, η κυβέρνηση επιδιώκει τη δημιουργία ενός «μαξιλαριού ασφαλείας» μέσω συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Ταυτόχρονα, στελέχη της αγοράς επεσήμαναν σοβαρές στρεβλώσεις: ενώ το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ελλάδας είναι μόλις το 23% του ελβετικού, το κόστος ορισμένων επεμβάσεων κυμαίνεται στα ίδια επίπεδα. Η «προκλητή ζήτηση» χαρακτηρίστηκε ως λαίλαπα, με παραδείγματα επεμβάσεων που κοστίζουν 4.000 ευρώ, ενώ θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν με φάρμακα των 30 ευρώ.

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις εξακολουθούν να υποτιμούν τους κινδύνους

Η κλιματική αλλαγή έχει μετατρέψει τον περιβαλλοντικό κίνδυνο σε αμιγώς επιχειρησιακό. Στην Ελλάδα, το κενό προστασίας από φυσικές καταστροφές παραμένει ανησυχητικά υψηλό, μεγάλο μέρος των οικονομικών ζημιών παραμένει ανασφάλιστο. Για την αντιμετώπιση αυτού, η πολιτεία έχει θεσπίσει κίνητρα, όπως η διπλάσια έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ (από 10% σε 20% για το 2025) για ασφαλισμένες κατοικίες, και την υποχρεωτική ασφάλιση επιχειρήσεων με κύκλο εργασιών άνω των 500.000 ευρώ. Ωστόσο, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) εξακολουθούν να υποτιμούν τους κινδύνους, ειδικά όσον αφορά τη διακοπή εργασιών και τις κυβερνοεπιθέσεις.

Η τεχνητή νοημοσύνη ως μηχανή ανάπτυξης

Η μετάβαση από τα απλά chatbots στους «παραγωγικούς πράκτορες» (AI Agents) αλλάζει την καθημερινότητα των εταιρειών. Ήδη, μεγάλες ασφαλιστικές αναφέρουν ότι η χρήση AI έχει αυξήσει τη διακράτηση πελατών σε ποσοστά άνω του 80%. Η τεχνολογία επιτρέπει πλέον την ολοκλήρωση αποζημιώσεων σε δευτερόλεπτα και την ασφάλιση αντικειμένων, όπως τα κινητά τηλέφωνα, 100% ηλεκτρονικά μέσω οπτικής αναγνώρισης ζημιών.

Συγκέντρωση αγοράς και ο ρόλος του διαμεσολαβητή

Ο κλάδος βιώνει έναν έντονο κύκλο ωρίμανσης με συνεχείς συγχωνεύσεις και εξαγορές. Το κανονιστικό βάρος της ΕΕ και οι απαιτήσεις συμμόρφωσης (όπως οι οδηγίες IDD, GDPR και DORA) καθιστούν τη συγκέντρωση σε μεγαλύτερα σχήματα μονόδρομο για την επιβίωση των μικρότερων γραφείων. Σε αυτό το περιβάλλον, ο ρόλος του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή αναβαθμίζεται: από απλός πωλητής προϊόντων μετατρέπεται σε στρατηγικό σύμβουλο και risk manager του πελάτη.

Η θέση της πολιτείας: Κίνητρα και συμπράξεις

Μιλώντας από το βήμα του συνεδρίου ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργος Κώτσηρας, ανέλυσε τις φορολογικές παρεμβάσεις, όπως ο διπλασιασμός της έκπτωσης στον ΕΝΦΙΑ (20%), η υποχρεωτική ασφάλιση μεγάλων επιχειρήσεων και η κατάργηση του φόρου 15% στα ασφαλιστήρια υγείας για παιδιά. “Η ενίσχυση της ασφαλιστικής συνείδησης στην Ελλάδα αποτελεί στοίχημα για το μέλλον. Όπως επισημάνθηκε, η ασφάλιση δεν αφορά μόνο αριθμούς και συμβόλαια, αλλά είναι μια σχέση εμπιστοσύνης που αποτελεί το θεμέλιο για μια βιώσιμη οικονομία και μια ανθεκτική κοινωνία. Με τα νέα μέτρα και τον διαρκή διάλογο, η χώρα επιδιώκει να παρέχει το μέγιστο δυνατό επίπεδο ασφάλειας για κάθε πολίτη και επιχείρηση” δήλωσε.

Κλιματικός κίνδυνος και οικονομική ανθεκτικότητα

Στο πρώτο πάνελ, η Θεοδώρα Αντωνακάκη (ΤτΕ) τόνισε ότι ο κλιματικός κίνδυνος επηρεάζει πλέον όλη την κοινωνία, ενώ ο Ερρίκος Μοάτσος (ERGO) υπογράμμισε το ανησυχητικό κενό προστασίας 60% στην Ελλάδα έναντι φυσικών καταστροφών. Ο Γεράσιμος Τζέης (Atradius) εστίασε στους γεωπολιτικούς κινδύνους που απειλούν τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, ενώ ο Δημήτρης Ζαφείρης (EIOPA) σημείωσε τη μετατόπιση της προσοχής προς τη μη τραπεζική διαμεσολάβηση.

Η συμμόρφωση ως εμπορική αξία και μονόδρομος

Η Δώρα Αποστολοπούλου, Managing Director Operations, AGORA Insurance, υπογράμμισε ότι η κανονιστική συμμόρφωση είναι πλέον «μονόδρομος» για τις εταιρείες. Τόνισε ότι οι κανονισμοί της ΕΕ, όπως το IDD (για την προστασία του καταναλωτή), το GDPR και το DORA (για την ψηφιακή ανθεκτικότητα), δεν αποτελούν απλώς γραφειοκρατικά βάρη, αλλά στοιχεία που προσδίδουν εμπορική αξία. Σύμφωνα με το Γ. Σκιαδαρέση, Area Coordinator of Disaster Resilience, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το κανονιστικό πλαίσιο αλλάζει ριζικά τον τομέα, μετατοπίζοντας το επίκεντρο από το μοντέλο της αποζημίωσης μετά την καταστροφή, στο μοντέλο της προετοιμασίας πριν από το γεγονός.

Το μεγάλο κόστος της υγείας

Στο επίκεντρο του Insurance Forum Athens Edition 2026 βρέθηκε η συζήτηση για το μέλλον της υγείας και της ασφάλισης, με τους συμμετέχοντες στο πάνελ «The Value Alignment» να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για το διαρκώς αυξανόμενο κόστος νοσηλείας και τις δομικές στρεβλώσεις της ελληνικής αγοράς. Ο Αθανάσιος Λοπατατζίδης Commercial Executive Director, Affidea, χαρακτήρισε την «προκλητή ζήτηση» ως λαίλαπα, φέρνοντας ως παράδειγμα επεμβάσεις κόστους 4.000€ που θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν με φάρμακα των 30€. Ο Γιώργος Βελιώτης General Manager Life & Health , Interamerican, part of Achmea, επισήμανε ότι ο κλάδος υγείας είναι οριακός λόγω στρεβλώσεων, όπως το ολιγοπώλιο στην προσφορά, ενώ ο Πάνος Ξένος Assistant Professor of Insurance Science, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, πρότεινε το μοντέλο «pay for performance» για τη συγκράτηση των δαπανών.

AI: Από τη θεωρία στην πράξη – Η ψηφιακή επανάσταση στον ασφαλιστικό κλάδο

Η σύγκλιση της AI και των δικτύων νέας γενιάς μεταμορφώνει τη διαχείριση κινδύνου από μια στατική διαδικασία σε μια δυναμική, προληπτική στρατηγική. Ο Διαμαντής Μπουζάνης, Cosmote Insurance Tribe Leader, υπογράμμισε ότι η AI δεν είναι πλέον απλώς ένα πειραματικό εργαλείο, αλλά μπορεί να λειτουργήσει ως μηχανή εσόδων. Στην COSMOTE Insurance, η χρήση μοντέλων AI για τη διακράτηση πελατών απέφερε εντυπωσιακά αποτελέσματα, αυξάνοντας τα ποσοστά από 79-80% σε 82-83%. O Κωνσταντίνος Χατζησυμεών, Chief Information & Processes Transformation Officer, ERGO Insurance, περιέγραψε τη στρατηγική δημιουργία ενός «AI Factory», ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για τη δοκιμή μοντέλων πριν τη μαζική εφαρμογή τους. Η ERGO έχει ήδη θέσει σε λειτουργία το εσωτερικό «ERGO GPT» για την αναζήτηση εγγράφων, ενώ το chatbot «Χαρά» σημειώνει 90% αποδοχή από το κοινό, επιταχύνοντας τις διαδικασίες κατά 86%. Η Ίλια Τζωρτζοπούλου από την Wonderful ανέδειξε τη μετάβαση από τα απλά chatbots στους «AI Agents» (Agentic AI), οι οποίοι έχουν την ικανότητα να αναλαμβάνουν αυτόνομες δράσεις. Έφερε ως παράδειγμα την οδική βοήθεια, όπου ο ψηφιακός πράκτορας μπορεί να εντοπίσει τη θέση του πελάτη μέσω geolocation και να στείλει βοήθεια σε πραγματικό χρόνο.

Διανομή, Bancassurance και ΜμΕ

Το πάνελ με τίτλο «One Industry, Many Roads: Understanding Insurance Distribution» ανέδειξε τις βαθιές τομές που συντελούνται στον τρόπο διανομής των ασφαλιστικών προϊόντων στην Ελλάδα. Ο Νικόλαος Γαβρίλης, Γενικός Γραμματέας ΣΕΜΑ, χαρακτήρισε το έντονο κύμα συγχωνεύσεων και εξαγορών που παρατηρείται στον κλάδο ως μέρος ενός φυσιολογικού «κύκλου ωρίμανσης». Ο Κωνσταντίνος Καλημέρης, CCO της Hellas Direct, μοιράστηκε την εμπειρία ενός μεικτού συστήματος διανομής, σημειώνοντας ότι η ώσμωση μεταξύ των καναλιών (online και φυσικό δίκτυο) είναι μικρότερη από την αναμενόμενη. Ο Ανδρέας Βασιλείου, πρώην CEO MetLife CEE, εστίασε στην ποιότητα του δικτύου, εκφράζοντας την ανησυχία του για τα υψηλά ποσοστά αποτυχίας στις εξετάσεις πιστοποίησης, γεγονός που υποδηλώνει ελλιπή προετοιμασία των νέων υποψηφίων. Από την πλευρά του, ο Κωνσταντίνος Ρούσσης, Πρόεδρος ΕΣΑΠΕ, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για το χαμηλό επίπεδο ασφάλισης των επιχειρήσεων. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ενώ 90.000 εταιρείες είναι υποχρεωμένες βάσει νόμου να είναι ασφαλισμένες, μόνο 33.000 διαθέτουν κάλυψη

Στο Bancassurance, ο Τριαντάφυλλος Λυσιμάχου, Εθνική Ασφαλιστική, Member of the BoD, μεταφέροντας την πολυετή εμπειρία του, υπογράμμισε ότι το Bancassurance αντιπροσωπεύει πλέον το 12% των συνολικών προμηθειών των τραπεζών, αποτελώντας έναν τομέα με υψηλή κερδοφορία και ελάχιστα λειτουργικά έξοδα. «Η ασφάλιση δεν αγοράζεται, αλλά πωλείται», τόνισε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι η επιτυχία βασίστηκε στην εκπαίδευση, τα κίνητρα και τις ψηφιακές πλατφόρμες που επέτρεψαν στον υπάλληλο του κισέ να προσφέρει προϊόντα προσαρμοσμένα στο προφίλ του πελάτη. Η Μαρίνα Νικολάου, Chief Insurance Business Officer, CrediaBank, επεσήμανε ότι για μια νέα τράπεζα, όπως η CrediaBank, το Bancassurance αποτελεί στρατηγικό εργαλείο διαφοροποίησης. Υποστήριξε ότι το μοντέλο αυτό δεν είναι πλέον ένα εναλλακτικό κανάλι, αλλά ένα πλήρες επιχειρηματικό μοντέλο όπου τραπεζική και ασφαλιστική δραστηριότητα λειτουργούν συμπληρωματικά με ενιαία ψηφιακή επεξεργασία δεδομένων.

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις: Από την υποτίμηση του κινδύνου στη θωράκιση μέσω της ασφάλισης



Το χάσμα μεταξύ των υπαρκτών απειλών και του επιπέδου προστασίας των επιχειρήσεων αναδείχθηκε στο πλαίσιο του συνεδρίου. Ο Στέφανος Στεφανίδης, Chief Technical Officer Property & Casualty, Ergo Insurance, χαρακτήρισε τις ΜμΕ ως τη «ραχοκοκαλιά» της ελληνικής οικονομίας, επισημαίνοντας ωστόσο ότι λειτουργούν σε ένα άκρως ασταθές περιβάλλον. Τόνισε ότι ο περιβαλλοντικός κίνδυνος δεν είναι πλέον ένας εξωγενής παράγοντας, αλλά έχει μετατραπεί σε αμιγώς επιχειρησιακό κίνδυνο, όπως απέδειξε η καταστροφή από την καταιγίδα «Daniel», όπου πολλές επιχειρήσεις βρέθηκαν κυριολεκτικά κάτω από το νερό σε μια νύχτα. Ο Ιωάννης Πλεξίδας, Managing Director – Production, AGORA INSURANCE GROUP OF COMPANIES, προειδοποίησαν ότι οι ΜμΕ υποτιμούν κινδύνους όπως η διακοπή εργασιών και οι κυβερνοεπιθέσεις. Πλεξίδας. Εντόπισε σημαντικά κενά στον κλάδο της Αστικής Ευθύνης, όπου οι ασφαλιστικές εταιρείες συχνά δεν είναι αρκετά τολμηρές στο να προσφέρουν τα απαραίτητα όρια κάλυψης, αλλά και στις κυβερνοεπιθέσεις, που αποτελούν πλέον τον νούμερο ένα κίνδυνο παγκοσμίως.

Ψηφιακές απειλές

Στο πάνελ «Exposed Online: How Insurance Protect Business in the Digital Age» η συζήτηση επικεντρώθηκε στη ζωτική συνέργεια μεταξύ της κυβερνοασφάλειας και της κυβερνοασφάλισης. Ο κ. Γ. Χατζηθεοδοσίου, πρόεδρος ΕΕΑ, υπογράμμισε την ανάγκη ενημέρωσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) για τους ψηφιακούς κινδύνους, τονίζοντας ότι η στρατηγική μεταφορά κινδύνου μέσω της ασφάλισης αποτελεί κλειδί για την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους. Ο Γιώργος Πιτσιλής, Διοικητής της ΑΑΔΕ, χαρακτήρισε την κυβερνοασφάλεια «στρατηγικό πυλώνα», υπογραμμίζοντας ότι «χωρίς κυβερνοανθεκτικότητα δεν έχουμε αξιοπιστία». Ο Γρηγόρης Σταματόπουλος, Deputy Managing Director στην Atradius Greece, ανέφερε ότι «εμείς προσπαθούμε να προστατεύσουμε τη ρευστότητα των επιχειρήσεων», επισημαίνοντας ότι «στο δικό μας αντικείμενο έχουμε δει μεγάλη έκρηξη στο κομμάτι των κυβερνοεπιθέσεων», με επιπτώσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Το Case Study της PAL

Ένα πραγματικό case study ανέλυσε ο Χρήστος Παλαμίδης, Commercial Director, PAL, ο οποίος περιέγραψε τη δραστηριότητα της εταιρείας PAL στον τομέα της συσκευασίας τροφίμων και την τεράστια πρόκληση που αντιμετώπισαν μετά την πυρκαγιά. Τόνισε ότι η εμπειρία της αποκατάστασης ήταν καλύτερη από την αναμενόμενη χάρη στην καλή συνεργασία με τους εμπλεκόμενους.Από την πλευρά της η κα Elli Marten, Executive Director, AGORA Insurance, υπογράμμισε ότι ο ρόλος του μεσίτη είναι να διαβεβαιώσει τον πελάτη ότι το συμβόλαιο θα τηρηθεί. Σημείωσε ότι η προεργασία και η καταγραφή των κινδύνων είναι καθοριστικές, ενώ χαρακτήρισε την ασφάλιση όχι ως κόστος, αλλά ως διασφάλιση που επιτρέπει στην επιχείρηση να συνεχίσει να υπάρχει. Ο Ίναχος Παππάς, Co-Founder, VICE//VERSA εξήγησε ότι η προτεραιότητα μετά την καταστροφή είναι η δημιουργία ενός επιχειρησιακού σχεδίου που πατάει πάνω στο συμβόλαιο. Ανέφερε ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση η παραγωγή δεν είχε υποστεί ζημιά, γεγονός που επέτρεψε την ταχύτερη επανεκκίνηση μέσω λύσεων logistics. Προειδοποίησε, ωστόσο, ότι οι επιχειρήσεις συχνά υποτιμούν τους χρόνους αποκατάστασης και το αυξημένο κόστος λειτουργίας μετά τη ζημιά, το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση καλύφθηκε από το συμβόλαιο.

Φυσικές καταστροφές: Η ανάγκη για νέα ασφαλιστική συνείδηση

Η αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών δεν είναι πλέον ένα σπάνιο ενδεχόμενο αλλά ένας διαρκής συστημικός κίνδυνος. Η μετάβαση από την απλή αποκατάσταση ζημιών στην ολοκληρωμένη διαχείριση και την πρόληψη απαιτεί τη σύγκλιση της επιστημονικής πρόβλεψης με τη δημόσια πολιτική και την ασφαλιστική κάλυψη. Η Αγγελική Μουρατίδου, General Manager της Euroins Ελλάδος, μιλώντας από το βήμα του συνεδρίου υπογράμμισε ότι οι αλλαγές που έχει επιφέρει η κλιματική κρίση την τελευταία δεκαετία είναι «τεράστιες», ωστόσο οι επιχειρήσεις συχνά αδυνατούν να κατανοήσουν τη σοβαρότητα της κατάστασης. Επισήμανε μια επικίνδυνη νοοτροπία στην ελληνική αγορά, όπου πολλοί θεωρούν ότι οι καταστροφές «θα συμβούν σε κάποιους άλλους», γεγονός που αποδεικνύει ότι η Ελλάδα δεν διαθέτει ακόμη ισχυρή ασφαλιστική συνείδηση.

Ο Σταύρος Δημόπουλος, Αντιπρόεδρος της FUEDI, εστίασε στον κρίσιμο ρόλο των πραγματογνωμόνων. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο όπως εξήγησε υπάρχει διαρκής και ανοιχτός διάλογος μεταξύ πραγματογνωμόνων, τμημάτων ζημιών των εταιρειών και διαμεσολαβητών για τον σχεδιασμό της επόμενης πενταετίας, στην Ελλάδα παρατηρούνται ακόμη σημαντικές «αποστάσεις» και έλλειψη συντονισμού μεταξύ των εμπλεκομένων μερών.

Το συνέδριο διοργανώθηκε από τη Morax Media SA και την Tsomokos Communications.

