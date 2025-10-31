Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Συμβούλων (Π.Σ.Α.Σ.), συνδιοργανώνει με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (Ε.Ε.Α.), εκδήλωση με τίτλο «Ο Ασφαλιστικός πράκτορας σήμερα και αύριο», την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025, από τις 17:00 έως τις 20:00, στο Μουσείο «Ελλάδα σε Μικρογραφία» (Φαβιέρου 2, Αθήνα).

Η εκδήλωση στοχεύει στην ανάδειξη του ρόλου του ασφαλιστικού συμβούλου στη σύγχρονη εποχή, στη παρακίνηση του, στις υποχρεώσεις που απορρέουν από το ευρωπαϊκό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και στις προοπτικές εξέλιξης του επαγγέλματος στο μέλλον.

Την εκδήλωση θα χαιρετίσει ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου.

Ομιλητές

Δημήτρης Γαβαλάκης, Γενικός Γραμματέας Ε.Ε.Α.

«Ο Ασφαλιστικός πράκτορας σήμερα και αύριο»

Νίκος Μιχαλόπουλος, Συγγραφέας και Πρωταθλητής Ακοντισμού

«Ονειρεύομαι, Θέλω, Μπορώ»

Παύλος Συμπεράς, Ασφαλιστικός Πράκτορας

«Η αξία της συμβουλευτικής πώλησης στην ανάλυση αναγκών»

Αλέξανδρος Πατσός, Υπεύθυνος Πωλήσεων My IDD

«Η IDD στην καθημερινότητα του Ασφαλιστικού πράκτορα»

Βέρα Λιόση και Κάρολος Μαρκουίζος, μέλος Δ.Σ. Π.Σ.Α.Σ.

«Η νέα εποχή του Π.Σ.Α.Σ.»

Θα ακολουθήσει ελαφρύ δείπνο με μουσική και επίσκεψη στον χώρο του μουσείου και με δυνατότητα εικονικής περιήγησης (Virtual Reality).

Η εκδήλωση αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία διαλόγου και ενημέρωσης για τον ασφαλιστικό κλάδο, ενισχύοντας τη συνεργασία και τη γνώση γύρω από τις σύγχρονες προκλήσεις και προοπτικές του επαγγέλματος.