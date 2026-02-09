Η αύξηση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας μέσω του νομοσχεδίου της Κοινωνικής Συμφωνίας που συζητείται στη Βουλή και τα πλεονεκτήματα που θα επιφέρει για εργαζόμενους και επιχειρήσεις αποτέλεσαν το κεντρικό θέμα της συνέντευξης που παραχώρησε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ.

«Το νομοσχέδιο αυτό, είναι το πρώτο νομοσχέδιο, ίσως και της μεταπολίτευσης, το οποίο δεν είναι νομοσχέδιο της κυβέρνησης. Έχει γραφτεί από κοινού από όλους τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους. Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο οδηγεί στη σύναψη περισσοτέρων συλλογικών συμβάσεων, στην επέκταση περισσοτέρων συλλογικών συμβάσεων. Είναι ζητούμενο δεκαετιών και ανοίγει το δρόμο για αυξήσεις μισθών και παροχών», είπε η υπουργός .

Η κ. Κεραμέως, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, τόνισε ότι υπάρχει κοινωνική συναίνεση και διερωτήθηκε για την αντίθετη στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης. «Στον κοινωνικό διάλογο τα πηγαίνουμε καλύτερα απ’ ότι στον πολιτικό διάλογο. Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο το έγραψε η κυβέρνηση μαζί με όλους τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους. Είναι το νομοσχέδιο που είχε τα λιγότερα σχόλια στη δημόσια διαβούλευση. Γιατί; Η κοινωνία θέλει αυξήσεις μισθών. Η κοινωνία θέλει συλλογικές συμβάσεις. Είναι ένα νομοσχέδιο για το οποίο η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαρακτήρισε, πηγή έμπνευσης την Ελλάδα για

τον κοινωνικό διάλογο. Άρα, έχουμε, όλοι οι κοινωνικοί εταίροι είναι υπέρ, η κοινωνία υπέρ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το χαρακτηρίζει πηγή έμπνευσης και προσέξτε τώρα το θλιβερό, η αντιπολίτευση είναι απέναντι», είπε η υπουργός .

Η κ. Κεραμέως τοποθετήθηκε επί του περιεχόμενου του νομοσχεδίου σημειώνοντας ότι φέρνει ένα πλαίσιο πολύ πιο ευνοϊκό για τη σύναψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας, επαναφέρει την πλήρη μετενέργεια και συνεπώς ανοίγει ο δρόμος για αυξήσεις σε μισθούς γεγονός το οποίο καθιστά ακατανόητη τη στάση της αντιπολίτευσης. «Πραγματικά, σηκώνω τα χέρια ψηλά», είπε χαρακτηριστικά.

Η υπουργός σημείωσε ότι ζητούμενο είναι η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, και η μεγάλη μείωση της ανεργίας την τελευταία εξαετία- 7,5% , ποσοστό το οποίο είναι ιστορικό χαμηλό 18ετίας- αυξάνει τον ανταγωνισμό και οδηγεί σε αύξηση μισθών.

Για την νέα αύξηση του κατώτατου μισθού από 1η Απριλίου, η υπουργός διευκρίνισε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διαβούλευση με όλους τους κοινωνικούς εταίρους. «Παραλάβαμε τον κατώτατο μισθό στα 650 ευρώ. Σήμερα είναι στα 880 ευρώ και παραμένει στο ακέραιο η δέσμευση του Πρωθυπουργού Κυριακού Μητσοτάκη για 950 ευρώ το 2027. Τον Μάρτιο στο Υπουργικό Συμβούλιο θα εισηγηθώ τη νέα αύξηση του κατώτατου μισού η οποία θα έχει ισχύ από 1η Απριλίου», είπε η υπουργός προσθέτοντας ότι αυτή η εξέλιξη θα επηρεάσει τριετίες, επιδόματα. «Τιμώ τον διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους . Είναι πολύτιμος ο διάλογος αυτός. Περιμένω να λάβω όλες τις απόψεις των κοινωνικών εταίρων και εν συνεχεία θα διαβουλευτούμε και θα οδηγηθούμε προς το Υπουργικό Συμβούλιο». Αντίστοιχα αναφερόμενη στον μέσο μισθό, επεσήμανε ότι ήδη ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης βρίσκεται στα 1.516 ευρώ, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση προσπαθεί συνεχώς να βελτιώνει το εισόδημα των πολιτών αφενός με τις αυξήσεις μισθών, αφετέρου με την μείωση των φόρων και των ασφαλιστικών εισφορών.

Η υπουργός υπογράμμισε την αύξηση των θέσεων απασχόλησης και παρουσίασε τα νέα δεδομένα που υπάρχουν στην αγορά εργασίας. «Πριν από έξι χρόνια 560 χιλιάδες άνθρωποι ήταν στην ανεργία και σήμερα δεν είναι. Παραλάβαμε την ανεργία στο 18% και σήμερα η ανεργία είναι στο 7,5%. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή

έχει χαμηλότερη ανεργία από την Ισπανία, από τη Φινλανδία, από τη Σουηδία, ακόμη και από τη Γαλλία», είπε και πρόσθεσε ότι τα στοιχεία καταδεικνύουν μεγάλη αύξηση της πλήρους απασχόλησης. «Η πλήρης απασχόληση ήταν στο 69% όταν ξεκινήσαμε, σήμερα είναι στο 78,5%, άρα σχεδόν οκτώ

στους δέκα που δουλεύουν, δουλεύουν σε δουλειές πλήρους απασχόλησης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό ποιοτικό στοιχείο», είπε και τόνισε ότι πλέον έχουν αντιστραφεί οι όροι και επιχειρήσεις αναζητούν διαρκώς περισσότερους εργαζόμενους.

Η κ. Κεραμέως αναφέρθηκε στις «Ημέρες Καριέρας» και ανήγγειλε την επόμενη εκδήλωση που θα γίνει την Παρασκευή και το Σάββατο 13 και 14 Φεβρουαρίου στην Θεσσαλονίκη με τη συμμετοχή εκατοντάδων επιχειρήσεων, ενώ σημείωσε τη σημασία ενίσχυσης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού μέσω του reskilling και του upskilling που υλοποιεί η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης,καθώς και της στόχευσης σε δεξιότητες που έχουν ζήτηση στην αγορά, όπως είναι για παράδειγμα οι ψηφιακές δεξιότητες. Η κ. Κεραμέως επεσήμανε τους κλάδους που είναι σε πολύ μεγάλη ανάπτυξη όπως η πληροφορική, ό,τι είναι σχετικό με την Τεχνητή Νοημοσύνη, με λογισμικά, με αλγόριθμους, ο κλάδος των κατασκευών. «Οφείλουμε να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας και μέσω της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης για να εξοπλίσουμε το ανθρώπινο δυναμικό με εκείνες τις δεξιότητες που χρειάζονται, για να ανταποκριθούν στη ζήτηση. Γι’ αυτό και έχουμε και τις σχολές της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, στις οποίες προσφέρουμε ειδικότητες που είναι σε ζήτηση στην αγορά. Παράδειγμα υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, ζαχαροπλάστες, σεφ», είπε η υπουργός τονίζοντας ότι αυτά τα επαγγέλματα έχουν απορροφητικότητα 100% στην αγορά εργασίας.

Για το νέο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, η υπουργός σημείωσε ότι πρόκειται για το πληροφοριακό σύστημα το οποίο ρυθμίζει όλη την αγορά εργασίας, οι ανάγκες της οποίας έχουν αλλάξει στα 13 χρόνια που πέρασαν από τη λειτουργία του ΕΡΓΑΝΗ Ι. «Φέρνουμε την ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, η οποία φέρνει φοβερές απλοποιήσεις, φοβερές διευκολύνσεις για εργαζόμενους και επιχειρήσεις. Εδώ και δέκα μήνες τρέχει πιλοτικά, για να εξοικειωθούνε όλοι, αλλά 16 Φεβρουαρίου, την

ερχόμενη Δευτέρα δηλαδή, σταματάει να λειτουργεί το ΕΡΓΑΝΗ Ι και μπαίνει σε λειτουργία το ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ», είπε και παρότρυνε εργαζόμενους και επιχειρήσεις να το επισκεφθούν και να εξοικειωθούν με τη λειτουργία του.