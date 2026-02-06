Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών προσκαλεί μικρούς και μεγάλους, κατοίκους και επισκέπτες της πρωτεύουσας να συμμετάσχουν στη μεγάλη αποκριάτικη γιορτή που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου, σηματοδοτώντας το αποκορύφωμα των εκδηλώσεων της Αθηναϊκής Αποκριάς.

Το κέντρο της Αθήνας μετατρέπεται σε μια πολύχρωμη σκηνή γιορτής, με μια δυναμική αποκριάτικη παρέλαση που θα ξεκινήσει στις 17:00 από την Πλατεία Συντάγματος. Χορευτικές ομάδες, καρναβαλικά δρώμενα και εντυπωσιακά κρουστά σύνολα θα δώσουν ρυθμό και ζωντάνια, ακολουθώντας τη διαδρομή Ερμού – Αιόλου, με κατάληξη την Πλατεία Κοτζιά.

Στις 19:00, η γιορτή κορυφώνεται με ένα μεγάλο αποκριάτικο πάρτι με ζωντανή μουσική, υπό την παρουσίαση του Δημήτρη Μακαλιά, δημιουργώντας το ιδανικό σκηνικό για χορό και διασκέδαση.

«Προσκαλούμε κάθε δημότη ή επισκέπτη στη μεγάλη γιορτή που ετοιμάζουμε και για τις φετινές Απόκριες. Είναι μία εκδήλωση που έχει γίνει πλέον θεσμός, κάτι που μας χαρίζει ικανοποίηση. Στόχος μας η διασκέδαση όλων. Να χαρούμε σαν παιδιά το καρναβάλι και οι μεγαλύτεροι να θυμηθούμε πως ξεφάντωνε κάποτε η Αθήνα. Να είστε όλοι στο ιστορικό κέντρο της πόλης στις 22 του μήνα», τονίζει σε δήλωση του ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου.

Την επίσημη έναρξη της παρέλασης θα συνοδεύσει η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων, ενώ καθ’ όλη τη διάρκειά της τον παλμό θα δίνουν τα μουσικά σχήματα Bloco Swingueira και Global Daoulia, ο πολιτιστικός σύλλογος «Ο Μόλυβος» και η Ελληνική Ομάδα Cheerleaders. Παράλληλα, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί Λάμψη 92,3 και Athens DeeJay 95,2 θα μεταφέρουν ζωντανά τον αποκριάτικο ρυθμό σε κάθε γωνιά της πόλης.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων.