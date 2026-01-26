Τα τελευταία χρόνια, και στη χώρα μας, τα ακραία καιρικά φαινόμενα εμφανίζονται όλο και συχνότερα, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε υποδομές, περιουσίες αλλά και απειλώντας ανθρώπινες ζωές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι σφοδρές καταιγίδες και τα εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα που έπληξαν τη Θεσσαλία το 2023.

Η πρόληψη και η σωστή ενημέρωση αποτελούν τον πιο αποτελεσματικό τρόπο προστασίας. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας υπενθυμίζει στους πολίτες βασικά μέτρα αυτοπροστασίας, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου προβλέπονται έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες ή θυελλώδεις άνεμοι.

Αρχικά, είναι σημαντικό να ασφαλίζουμε αντικείμενα που βρίσκονται σε μπαλκόνια, αυλές ή ταράτσες, καθώς μπορεί να παρασυρθούν από τον άνεμο και να προκαλέσουν ατυχήματα ή ζημιές. Παράλληλα, πρέπει να ελέγχουμε τακτικά ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών μας δεν είναι φραγμένα, ώστε να αποφεύγονται πλημμύρες.

Κατά τη διάρκεια καταιγίδων, συνιστάται να αποφεύγουμε τη διέλευση από χειμάρρους και ρέματα, είτε πεζοί είτε με όχημα, ακόμη και αν φαίνονται ακίνδυνα. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στα σημεία του οδικού δικτύου όπου δεν υπάρχει γέφυρα. Επίσης, καλό είναι να αποφεύγονται υπαίθριες εργασίες και δραστηριότητες σε θαλάσσιες ή παράκτιες περιοχές, καθώς υπάρχει αυξημένος κίνδυνος από κεραυνούς.

Σε περίπτωση χαλαζόπτωσης, πρέπει να αναζητούμε άμεσα καταφύγιο σε ασφαλές κτίριο ή στο αυτοκίνητο και να παραμένουμε εκεί μέχρι να περάσει το φαινόμενο. Η χαλαζόπτωση μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά επικίνδυνη όχι μόνο για τους ανθρώπους, αλλά και για τα ζώα.

Τέλος, είναι σημαντικό να αποφεύγουμε τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, αναρτημένες πινακίδες ή μπαλκόνια, όπου υπάρχει κίνδυνος πτώσης αντικειμένων. Πάνω απ’ όλα, οφείλουμε να ακολουθούμε πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών και να δείχνουμε υπευθυνότητα.

Η έγκαιρη ενημέρωση και η ψύχραιμη στάση μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Η προστασία από τα έντονα καιρικά φαινόμενα είναι υπόθεση όλων μας.