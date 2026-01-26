Το ΕΚ στηρίζει τη διατήρηση του δικαιώματος αποζημίωσης για τουλάχιστον τρίωρη καθυστέρηση, πιέζοντας για απλούστερες διαδικασίες επιστροφής χρημάτων και δωρεάν αποσκευές στην καμπίνα.

Την προηγούμενη Τετάρτη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη θέση του (632 ψήφοι υπέρ, 15 κατά και 9 αποχές) σχετικά με την αναθεώρηση των αλλαγών στους ευρωπαϊκούς κανόνες για τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών που πρότειναν τα κράτη μέλη της ΕΕ τον Ιούνιο του 2025.

Οι ευρωβουλευτές καταψήφισαν την προσπάθεια των υπουργών της ΕΕ να αποδυναμώσουν τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών, τα οποία ισχύουν από το 2004 και έχουν στόχο να διασφαλίσουν ότι οι επιβάτες προστατεύονται επαρκώς από δυσκολίες στο ταξίδι τους. Διασφάλιση των υφιστάμενων δικαιωμάτων. Οι ευρωβουλευτές επιθυμούν να διατηρηθεί το δικαίωμα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών να αποζημιώνονται ή να μεταφέρονται με άλλη πτήση και να διεκδικούν αποζημίωση σε περίπτωση καθυστέρησης άνω των τριών ωρών, ματαίωσης της πτήσης ή άρνησης επιβίβασης.

Το Συμβούλιο πιέζει να δίνεται αποζημίωση μόνο μετά από καθυστέρηση τεσσάρων έως έξι ωρών, ανάλογα με την απόσταση της πτήσης. Το Κοινοβούλιο τάσσεται επίσης κατά της μείωσης των σημερινών ποσών αποζημίωσης σε περιπτώσεις καθυστερήσεων και προβλημάτων πτήσεων, προτείνοντας να οριστούν τα όρια των αποζημιώσεων μεταξύ 300 και 600 ευρώ ανάλογα με την απόσταση.

Οι κυβερνήσεις των κρατών μελών επιθυμούν να ορίσουν την αποζημίωση μεταξύ 300 και 500 ευρώ. Καθώς η ευθύνη των αεροπορικών εταιρειών περιορίζεται σε καταστάσεις που βρίσκονται υπό τον έλεγχό τους, το Κοινοβούλιο επιθυμεί να επικαιροποιήσει τον κατάλογο των έκτακτων περιστάσεων που θα επιτρέπουν στις αεροπορικές εταιρείες να απεμπολήσουν την ευθύνη τους για καταβολή αποζημίωσης.

Οι περιστάσεις αυτές επί του παρόντος περιλαμβάνουν φυσικές καταστροφές, πόλεμο, καιρικές συνθήκες ή απρόβλεπτες εργασιακές διαφορές που επηρεάζουν τον αερομεταφορέα, τον αερολιμένα ή τον πάροχο υπηρεσιών αεροναυτιλίας. Οι ευρωβουλευτές επιθυμούν ο κατάλογος αυτός να θεωρείται πάγιος και πλήρης, ενώ η Επιτροπή προτείνει να τον αναθεωρεί τακτικά. Οι ευρωβουλευτές συμφωνούν με τη θέση του Συμβουλίου υπέρ της διατήρησης της υποχρέωσης των αεροπορικών εταιρειών να παρέχουν σνακ σε καθηλωμένους επιβάτες κάθε δύο ώρες μετά την αρχική ώρα αναχώρησης, γεύμα μετά από τρεις ώρες και έως τρεις διανυκτερεύσεις σε περιπτώσεις μεγάλων καθυστερήσεων. Το όριο των τριών διανυκτερεύσεων θα προσφέρει στις αεροπορικές εταιρείες μεγαλύτερη προβλεψιμότητα και ως εκ τούτου θα τις γλιτώσει από αδικαιολόγητα έξοδα.

Ταχύτερη και απλούστερη επιστροφή χρημάτων

Οι ευρωβουλευτές επιθυμούν να δημιουργηθούν προσυμπληρωμένα έντυπα για τις αιτήσεις αποζημίωσης και επιστροφής χρημάτων, προκειμένου να απλουστευθεί η επεξεργασία τους, καθώς και να μπορούν οι επιβάτες αλλά και οι αεροπορικές εταιρείες να αποφεύγουν τη χρήση τρίτων μερών που προσφέρουν υπηρεσίες αποζημιώσεων. Σύμφωνα με το σχέδιο κανόνων, οι αερομεταφορείς θα πρέπει να αποστέλλουν στους επιβάτες που αντιμετωπίζουν διαταραχές στο ταξίδι τους (ματαίωση ή καθυστερήσεις) προσυμπληρωμένο έντυπο εντός 48 ωρών από το συμβάν – ενώ η θέση του Συμβουλίου είναι να προσφέρεται το έντυπο αυτό μόνο μετά από ακύρωση και όχι για μεγάλες καθυστερήσεις. Στη συνέχεια, οι ταξιδιώτες θα έχουν στη διάθεσή τους ένα έτος για να υποβάλουν αίτηση.

Ενίσχυση της προστασίας των ταξιδιωτών

Το Κοινοβούλιο επιθυμεί οι επιβάτες να έχουν το δικαίωμα να μεταφέρουν μαζί τους στο αεροπλάνο, χωρίς πρόσθετο κόστος, ένα προσωπικό αντικείμενο (όπως τσάντα, σακίδιο πλάτης ή φορητό υπολογιστή) και μία μικρή χειραποσκευή με μέγιστες διαστάσεις 100 εκ. (άθροισμα μήκους, πλάτους και ύψους) και βάρους έως 7 κιλών. Οι ευρωβουλευτές ζητούν επίσης να καταργηθούν τα πρόσθετα τέλη που οι ταξιδιώτες αναγκάζονται μερικές φορές να πληρώσουν για τη διόρθωση λαθών στο όνομα των επιβατών ή για να κάνουν check-in στις πτήσεις τους. Οι επιβάτες θα πρέπει να διατηρούν το δικαίωμα να επιλέγουν μεταξύ ψηφιακών και έντυπων καρτών επιβίβασης, προσθέτουν.

Ευάλωτοι επιβάτες

Οι ευρωβουλευτές δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στους επιβάτες με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα. Οι εν λόγω ταξιδιώτες θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα αποζημίωσης, μεταφοράς με άλλη πτήση και βοήθειας από τις αεροπορικές εταιρείες σε περίπτωση που χάσουν μια πτήση λόγω της αδυναμίας του αερολιμένα να τους βοηθήσει να φτάσουν εγκαίρως στην πύλη, αναφέρει το κείμενο. Οι επιβάτες με μειωμένη κινητικότητα, οι έγκυες γυναίκες, τα βρέφη και τα παιδιά σε καροτσάκι με συνοδό θα πρέπει να έχουν προτεραιότητα κατά την επιβίβαση, ενώ οι συνοδοί τους θα πρέπει να κάθονται σε παρακείμενο κάθισμα χωρίς επιπλέον χρεώσεις.

Ο εισηγητής Andrey Novakov (ΕΛΚ, Βουλγαρία) δήλωσε: «Το Κοινοβούλιο είναι έτοιμο να συνεχίσει τον αγώνα για σαφέστερους και πιο προβλέψιμους κανόνες για τις αεροπορικές εταιρείες και για έναν ισχυρότερο τομέα αερομεταφορών, αλλά όχι εις βάρος των επιβατών. Η βάση μας είναι σαφής: είμαστε αποφασισμένοι να βελτιώσουμε και όχι να αποδυναμώσουμε τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών. Επιμένουμε ότι η μείωση των καθυστερήσεων έχει σημαντικά συνολικά οφέλη για την οικονομία της Ευρώπης. Ως εκ τούτου, το όριο των τριών ωρών για αποζημίωση, τα υφιστάμενα επίπεδα αποζημίωσης, τα προσυμπληρωμένα έντυπα και οι εκτελεστές διασφαλίσεις παραμένουν οι κόκκινες γραμμές μας. Βασιζόμαστε στους Υπουργούς Μεταφορών της ΕΕ να επανεξετάσουν τη θέση τους, ώστε να μπορέσουμε από κοινού να βρούμε ένα αμοιβαία αποδεκτό αποτέλεσμα. Οι πολίτες αναμένουν από εμάς να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες τους.» Επόμενα βήματα Στο πλαίσιο της διαδικασίας δεύτερης ανάγνωσης, η θέση του Κοινοβουλίου θα διαβιβαστεί στο Συμβούλιο. Εάν το Συμβούλιο δεν αποδεχθεί όλες τις τροπολογίες του Κοινοβουλίου, θα συγκληθεί η «επιτροπή συνδιαλλαγής» για να επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με την τελική μορφή της νομοθεσίας

Το 2014, το Κοινοβούλιο αντέδρασε σε πρόταση της Επιτροπής για την επικαιροποίηση των δικαιωμάτων των επιβατών αεροπορικών μεταφορών, προτείνοντας οι επιβάτες που αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις ή ακινητοποίηση να έχουν καλύτερη πρόσβαση σε αποζημίωση, με σαφέστερους κανόνες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι αεροπορικές εταιρείες θα πρέπει να αντιμετωπίζουν τις καταγγελίες των επιβατών. Οι αποκλίσεις στις θέσεις μεταξύ των χωρών της ΕΕ μπλόκαραν αυτόν τον φάκελο για 11 χρόνια, ωστόσο τον Ιούνιο του 2025, οι Υπουργοί της ΕΕ κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία. Οι επακόλουθες διαπραγματεύσεις με το Κοινοβούλιο ξεκίνησαν τον Οκτώβριο του 2025, αλλά δεν κατέληξαν σε συμφωνία, αναγκάζοντας το Κοινοβούλιο να προχωρήσει στην έγκριση της θέσης του σε δεύτερη ανάγνωση.