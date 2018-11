ΑΧΑ: Ταξίδι επιβράβευσης στη Νέα Υόρκη για το Αποκλειστικό Δίκτυο Συνεργατών

Ταξίδι επιβράβευσης στη Νέα Υόρκη ήταν το έπαθλο για τους κορυφαίους συνεργάτες του αποκλειστικού δικτύου, που διακρίθηκαν για τις επιδόσεις τους.

Οι καλύτεροι αποκλειστικοί συνεργάτες της Εταιρείας είχαν στη διάθεσή τους 5 ημέρες για να γνωρίσουν την πόλη, να περπατήσουν στις πολύβουες αγορές, να περιπλανηθούν στα πιο σύγχρονα κτίρια και να ζήσουν πρωτόγνωρες εμπειρίες.

Με βάση το “Marriott Marquis”, το εμβληματικό ξενοδοχείο στην «καρδιά» της Times Square, το πρόγραμμα ξεκίνησε με την καθιερωμένη συνάντηση των συνεργατών του αποκλειστικού δικτύου με τα στελέχη της Εταιρείας. Το ταξίδι τους συνεχίστηκε με την «εξερεύνηση» της πόλης και των συνοικιών γύρω από αυτή, όπως τις περιοχές Uptown, Down Town, Midtown, τη Γέφυρα του Brooklyn, το μνημείο για τους δίδυμους πύργους, αλλά και την παρακολούθηση της κλασικής παράστασης “Phantom of the Opera” στο θέατρο Broadway. Τις τελευταίες μέρες, οι συνεργάτες είχαν ελεύθερο χρόνο για να απολαύσουν κάθε γωνιά της εντυπωσιακής μητρόπολης, να περπατήσουν στους πολυσύχναστους δρόμους της 5ης λεωφόρου και στο Central Park.

Σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού, οι κορυφαίοι συνεργάτες δείπνησαν σε διακεκριμένα εστιατόρια της πόλης, όπως το “Carmine’s”, το “Le District”, το “Morton’s Steak-house”, το “Tao Uptown” και το “Tony’s di Napoli”, απολαμβάνοντας υψηλής ποιότητας γαστρονομικά εδέσματα από διάσημους σεφ.

Στο ταξίδι επιβράβευσης παρευρέθηκαν μαζί με τους αποκλειστικούς συνεργάτες, μέλη της Διοίκησης και της Διεύθυνσης Πωλήσεων της ΑΧΑ.