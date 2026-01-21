Η Affidea, ο κορυφαίος πάροχος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Ελλάδα και την Ευρώπη, επιβεβαιώνει και τη φετινή χρονιά τη σταθερή της δέσμευση στη στήριξη του δημοσιογραφικού κόσμου και των ασφαλισμένων του ΕΔΟΕΑΠ.

Σε αυτή τη φιλοσοφία, και με ιδιαίτερη χαρά, η Affidea προχωρά σε παράταση πλήρους κάλυψης της συμμετοχής των ασφαλισμένων του ΕΔΟΕΑΠ σε όλες τις διαγνωστικές εξετάσεις που διενεργούνται στα διαγνωστικά κέντρα της, πανελλαδικά.

Αυτό σημαίνει ότι όσοι ασφαλισμένοι προσέρχονται με παραπεμπτικό του ΕΔΟΕΑΠ δεν θα έχουν καμία οικονομική επιβάρυνση, καθώς η συμμετοχή τους θα καλύπτεται εξ ολοκλήρου από την Affidea.