Τις μεγαλύτερες δυνατές συνέργειες με τον νέο μέτοχό της, την Τράπεζα Πειραιώς, θα επιδιώξει να αναπτύξει σε στρατηγικό επίπεδο η Εθνική Ασφαλιστική

Όπως ανέφερε χθες ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Ασφαλιστικής κ. Δημήτρης Μαζαράκης, η εταιρεία θα εκμεταλλευθεί κάθε δυνατότητα συνεργασίας που θα της δοθεί και σε όλα τα πεδία, όπως στις υπηρεσίες, τα προϊόντα, αλλά και σε επιμέρους αγορές όπου αναπτύσσεται η τράπεζα με χαρακτηριστικότερα παραδείγματα τη ναυτιλία και την ενέργεια.

Τόνισε επίσης πως το 2025 αποτέλεσε για την Εθνική Ασφαλιστική έτος μετασχηματισμού λόγω αλλαγής μετοχικού σχήματος, αλλά και διαρθρωτικών κινήσεων που πραγματοποιήθηκαν οργανωτικά και πωλησιακά, το 2026 θα είναι έτος σταθεροποίησης και το 2027 έτος ανάπτυξης.

Σε άλλο σημείο των αναφορών του στάθηκε στο ζήτημα των ανατιμήσεων που καταγράφονται στα ισόβια προγράμματα υγείας σημειώνοντας ότι η πολιτεία οφείλει να δώσει μία οριστική λύση.

Από την πλευρά του πρότεινε είτε τη δημιουργία μίας έννοιας πλατφόρμας όπου όλοι οι εμπλεκόμενοι στην υγεία θα τιμολογούν μέσω αυτής ώστε τα αρμόδια υπουργεία εκμεταλλευόμενα την ΑΙ θα έχουν τη δυνατότητα να αξιολογήσουν τους λόγους για τους οποίους καταγράφονται υπερβολικά κόστη στην εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων, είτε την οργάνωση ενός κλειστού προγράμματος τιμολόγησης ασφαλιστικών, ιατρικών και νοσοκομειακών υπηρεσιών, αποκλειστικά για ασφαλισμένους με ισόβια προγράμματα υγείας.

Όσο για τις αυξήσεις στα ασφάλιστρα της Εθνικής Ασφαλιστικής στην υγεία, σημείωσε ότι για το α’ εξάμηνο του 2026 θα κυμανθούν μεσοσταθμικά στο 6,8% για τα ισόβια προγράμματα και στο 3% με 5% για τα ετησίως ανανεούμενα.