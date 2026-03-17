Η ΕΑΕΕ συμμετείχε σε εκδήλωση που διοργάνωσε το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης με θέμα «Ο ρόλος της ασφάλισης στην οικονομία και στην κοινωνία & οι ευκαιρίες σταδιοδρομίας».

Η Ελίνα Παπασπυροπούλου, Γενική Διευθύντρια της Ένωσης, και η Φιλίππα Μιχάλη, Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής και του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης, μίλησαν για τη συμβολή της ασφάλισης στην οικονομία και την κοινωνία, αλλά και για τις προοπτικές που ανοίγονται για τους νέους επαγγελματίες στον ασφαλιστικό κλάδο.

Οι φοιτητές είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν καλύτερα τον κλάδο και να ενημερωθούν για τις δυνατότητες σταδιοδρομίας που προσφέρει.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν επίσης ο Ευάγγελος Δρυμπέτας, μέλος Συμβουλίου Διοίκησης Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, ο Δημήτριος Δημητρίου, Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών και ο Θωμάς Πουφινάς Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.