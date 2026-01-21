Τα Σωματεία Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης ΕΑΔΕ (ΕΕΑΕ,ΕΣΑΠΕ,ΣΕΜΑ,ΣΠΑΤΕ) –ΠΣΑΣ – ΠΟΑΔ και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών διοργανώνουν ενημερωτική εκδήλωση στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ την Δευτέρα 26 Ιανουαρίου στις 5 το απόγευμα.

Θέμα της εκδήλωσης είναι η μείωση των προμηθειών των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών. Θα παρουσιαστεί και σχετική υπέρ της διαμεσολάβησης Νομική Γνωμοδότηση.

Θα τοποθετηθούν οι πρόεδροι των Σωματείων από όλη την Ελλάδα και θα σταλεί μήνυμα: “Όχι στην μείωση των προμηθειών”.

Εγγραφή-συμμετοχή στο ακόλουθο LINK : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfy0ZQUmy-_JBVApAgLbTnszttrK4KeW3NI2ZXrIH7_EXq0wg/viewform