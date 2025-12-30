Η ERGO πραγματοποίησε μια ολοκληρωμένη διημερίδα για νέους Συνεργάτες, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για τη συνεχή ανάπτυξη και αναβάθμιση του Εταιρικού της Δικτύου. Είκοσι νέοι διαμεσολαβητές από όλη την Ελλάδα συμμετείχαν στο τέταρτο κατά σειρά Induction Program, το οποίο υλοποιήθηκε για δεύτερη φορά φέτος και έχει καθιερωθεί τα τελευταία δύο έτη ως θεσμός. Η δράση αυτή εντάσσεται στην πολυκαναλική προσέγγιση της εταιρείας, με στόχο τη συστηματική υποστήριξη των Συνεργατών και την ανάδειξη των ενεργειών που αφορούν το αποκλειστικό εταιρικό της δίκτυο.

Η ERGO διαμορφώνει ένα ισχυρό Δίκτυο Εταιρικών Συνεργατών, με βασικά χαρακτηριστικά το υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού, την ανθρωποκεντρική προσέγγιση, τη συνέπεια και τον σεβασμό προς τον πελάτη. Η φιλοσοφία αυτή αποτελεί κεντρικό άξονα της στρατηγικής της εταιρείας για τη στελέχωση και την ενδυνάμωση του Δικτύου, καθώς και για την παροχή συνεχούς εκπαίδευσης και υποστήριξης στους υφιστάμενους συνεργάτες της.

Κατά τη διάρκεια της διημερίδας, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις κεντρικές εγκαταστάσεις και τα στελέχη της εταιρείας. Το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας περιελάμβανε την παρουσίαση του Τομέα Πωλήσεων και των Προϊόντων και Υπηρεσιών στον κλάδο Ζωής και Υγείας, τις τρέχουσες εξελίξεις στον ασφαλιστικό κλάδο, καθώς και τον ρόλο του ασφαλιστικού συμβούλου σε έναν συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο που επηρεάζεται από τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Η ημέρα ολοκληρώθηκε με ενημέρωση για τα βασικά θέματα του Κανονισμού Προμηθειών και Αμοιβών, καθώς και με ένα παιχνίδι γνώσεων που συνδύαζε πρακτικές δεξιότητες και διαδραστικές ασκήσεις, βασισμένες στο εκπαιδευτικό υλικό του Induction Program.

Τη δεύτερη ημέρα, η εκπαίδευση επικεντρώθηκε στην παρουσίαση βασικών προγραμμάτων Γενικών Ασφαλειών, στα εργαλεία ψηφιακής υποστήριξης και σε case studies σχεδιασμού ασφαλιστικών λύσεων. Μέσα από αυτά, αναδείχθηκε ο τρόπος με τον οποίο ένας ασφαλιστικός σύμβουλος μπορεί να ανταποκριθεί αξιόπιστα στις ανάγκες των πελατών του. Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν επίσης για τον ρόλο του Τμήματος Υποστήριξης στην καθημερινή πρακτική λειτουργία της εταιρείας και συμμετείχαν σε ειδική ενότητα για τις κατευθυνόμενες πωλήσεις και τις τεχνικές στοχευμένης προώθησης. Το διήμερο έκλεισε με σύντομη αποτίμηση των εργασιών, επιβεβαιώνοντας τον ουσιαστικό χαρακτήρα της δράσης.

Παράλληλα με το Induction Program, η Διεύθυνση Πωλήσεων του Εταιρικού Δικτύου, σε συνεργασία με το Τμήμα Εκπαίδευσης, υλοποίησε το τελευταίο τετράμηνο του 2025 μια σειρά εκπαιδευτικών δράσεων. Διοργανώθηκαν workshops σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ένας νέος κύκλος διαδικτυακής εκπαίδευσης έξι εβδομάδων, καθώς και webinars για την προετοιμασία των Συνεργατών σε εξετάσεις πιστοποίησης και στην ενημέρωση για τα επενδυτικά προϊόντα ERGO My Fund. Οι ενέργειες αυτές ενισχύουν την τεχνική κατάρτιση των Συνεργατών και προσφέρουν ολοκληρωμένη ενημέρωση για προϊόντα και διαδικασίες.

Με αφορμή την ολοκλήρωση του ετήσιου πλάνου εκπαίδευσης ο κ. Στάθης Τσαούσης, Διευθυντής Τομέα Πωλήσεων δήλωσε: “Στρατηγικός στόχος της εταιρείας είναι η συνεχής υποστήριξη και ανάπτυξη του Εταιρικού Δικτύου, καθώς και η προσέλκυση νέων Συνεργατών, μέσω ενός ιδιαίτερα ανταγωνιστικού Κανονισμού Πωλήσεων. Ο κανονισμός αυτός όχι μόνο ανταμείβει την προσπάθεια των νέων συνεργατών στα πρώτα τους βήματα, αλλά και τους στηρίζει ουσιαστικά, προσφέροντάς τους προοπτικές εξέλιξης, επαγγελματική καθοδήγηση και σύγχρονα εργαλεία εργασίας.”

Η επιτυχής ολοκλήρωση της διημερίδας αποτελεί ακόμη μία έμπρακτη απόδειξη της δέσμευσης της ERGO να δημιουργεί ένα περιβάλλον ανάπτυξης, εκπαίδευσης και υποστήριξης για τους Συνεργάτες της. Η εταιρεία επενδύει σταθερά στην ενίσχυση επαγγελματικών δεξιοτήτων, διαμορφώνοντας ένα Δίκτυο που καλλιεργεί εμπιστοσύνη και προσφέρει υψηλής ποιότητας ασφαλιστικές υπηρεσίες.