Για την αξία της ιδιωτικής ασφάλισης μίλησε η Διευθύντρια Επικοινωνίας της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, Σάντρα Κοκονέτση στο star.

Με αφορμή την Ημέρα της Ιδιωτικής Ασφάλισης εμφύσησε το μήνυμα ότι η ιδιωτική ασφάλιση είναι ένα εργαλείο για να μπορείς να θωρακίσεις και να προσατεύσεις ότι χτίζεις, είτε αυτό είναι η ακριέρα, το σπίτι , οπι απταμιεύσεις στο μέλλον. Καλό είναι να αξιοποιηθεί το εργαλείο αυτό νωρίς και σημείωσε πως όσον αφορά τους νέους είναι ένας τομέας με μεγάλη ανάπτυξη και επαγγελματική προοπτική.