Σε μια εποχή έντονων γεωπολιτικών αναταράξεων, κλιματικής κρίσης και δημογραφικών προκλήσεων, η σύμπραξη του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα με όρους διαφάνειας και συμπληρωματικότητας, οδηγεί στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των οικονομιών σε κρίσεις. Μιλώντας στο Insurance Forum – Athens Edition ο Υφυπουργός Οικονομίας, Γιώργος Κότσιρας, αναφέρθηκε στη σημασία του θεσμικού διαλόγου και της συνεργασίας μεταξύ κράτους και ασφαλιστικής αγοράς, με στόχο τη θωράκιση πολιτών και επιχειρήσεων απέναντι στις σύγχρονες αβεβαιότητες.

Η σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) θεωρείται το πλέον δίκαιο μοντέλο για την ανταπόκριση στις ανάγκες της εποχής, καθώς η ιδιωτική ασφάλιση μειώνει την επιχειρηματική αβεβαιότητα και προστατεύει τα νοικοκυριά από απρόβλεπτα γεγονότα, ενισχύοντας ταυτόχρονα τα δημόσια έσοδα ως βασικός θεσμικός επενδυτής.

Όπως είπε η συζήτηση για το μέλλον της ασφάλισης πραγματοποιείται σε μια θετική οικονομική συγκυρία για την Ελλάδα, με το ΑΕΠ σε υψηλά επίπεδα, το δημόσιο χρέος να αποκλιμακώνεται και τις επενδύσεις να έχουν διπλασιαστεί σε σχέση με το 2019, η χώρα έχει ανακτήσει την αξιοπιστία της στο διεθνές προσκήνιο. Ταυτόχρονα η μείωση της ανεργίας στο ιστορικό χαμηλό του 7,5% και η δημιουργία 600.000 νέων θέσεων εργασίας την τελευταία εξαετία διαμορφώνουν, όπως εξήγησε, ένα περιβάλλον δημοσιονομικής υπευθυνότητας, το οποίο επιδρά θετικά και στον ασφαλιστικό κλάδο, ευνοώντας νέες επενδύσεις και καινοτόμα προϊόντα.Φορολογικά κίνητρα και υποχρεωτικότητα στην ασφάλιση

Η κυβέρνηση, αναγνωρίζοντας ότι η ιδιωτική ασφάλιση λειτουργεί συμπληρωματικά με την κρατική μέριμνα, έχει προχωρήσει σε μια σειρά από κομβικές φορολογικές παρεμβάσεις:

Έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ: Για κατοικίες που είναι ασφαλισμένες για σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα, η έκπτωση διπλασιάζεται από το 2025. Για ακίνητα αξίας έως 500.000€, το ποσοστό της έκπτωσης ανέρχεται πλέον στο 20% από 10% που ίσχυε προηγουμένως.

Επιχειρήσεις και Φυσικές Καταστροφές: Καθιερώνεται η υποχρεωτική ασφάλιση για επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών άνω των 500.000€. Οι επιχειρήσεις αυτές οφείλουν να καλύπτουν τουλάχιστον το 70% της αξίας των περιουσιακών τους στοιχείων.

Υγεία και συντάξεις: Καταργήθηκε ο φόρος 15% στα ασφαλιστήρια υγείας για παιδιά έως 18 ετών, ενώ θεσπίστηκε ευνοϊκότερη φορολογική μεταχείριση για τα ομαδικά συνταξιοδοτικά προγράμματα των επιχειρήσεων.

Οδική Ασφάλεια: Η υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων επεκτείνεται και έναντι φυσικών καταστροφών, ενώ μέσω εκτεταμένων διασταυρώσεων εντοπίστηκαν πάνω από 250.000 περιπτώσεις μη συμμόρφωσης (ανασφάλιστα οχήματα κ.α.), ενισχύοντας την κουλτούρα ευθύνης στους δρόμους.

Κλείνοντας ο υφυπουργός είπε ότι “η ενίσχυση της ασφαλιστικής συνείδησης στην Ελλάδα αποτελεί στοίχημα για το μέλλον. Όπως επισημάνθηκε, η ασφάλιση δεν αφορά μόνο αριθμούς και συμβόλαια, αλλά είναι μια σχέση εμπιστοσύνης που αποτελεί το θεμέλιο για μια βιώσιμη οικονομία και μια ανθεκτική κοινωνία. Με τα νέα μέτρα και τον διαρκή διάλογο, η χώρα επιδιώκει να παρέχει το μέγιστο δυνατό επίπεδο ασφάλειας για κάθε πολίτη και επιχείρηση”