Με μεγάλη συμμετοχή ολοκληρώθηκε το Νέο Υβριδικό Σεμινάριο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Επαναπιστοποίησης) από την ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ στις 15 και 16 Νοεμβρίου 2025.

Περισσότεροι από 450 επαγγελματίες της ασφαλιστικής αγοράς συμμετείχαν ενεργά στα σεμινάρια Επαναπιστοποίησης, τα οποία ο Όμιλος υλοποιεί με συνέπεια και υψηλά ποιοτικά πρότυπα, επενδύοντας σταθερά στην ουσιαστική υποστήριξη και εξέλιξη των συνεργατών του. Η φετινή διοργάνωση έχει ξεχωριστή αξία, καθώς σηματοδοτεί τη συμπλήρωση 10 χρόνων εφαρμογής της εκπαίδευσης Επαναπιστοποίησης, την οποία ο Όμιλος υπηρετεί με συνέπεια από την πρώτη ημέρα.

Το σεμινάριο επικεντρώθηκε σε δύο άξονες:

Ψηφιακός μετασχηματισμός, Ασφαλίσεις Οχημάτων και Κλάδος Βοηθείας

Πρακτική εφαρμογή του Θεσμικού Πλαισίου από τον Ασφαλιστικό Διαμεσολαβητή

Κατά την έναρξη του προγράμματος, ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ, κ. Κωνσταντίνος Γιαννιώτης, απηύθυνε χαιρετισμό, υπογραμμίζοντας τη στρατηγική σημασία της γνώσης και της συνεχούς εκπαίδευσης, τον καίριο ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στη σύγχρονη καθημερινότητα και ειδικότερα στον ασφαλιστικό κλάδο, καθώς και τις σημαντικές εξελίξεις, αλλαγές και νέες πρωτοβουλίες που διαμορφώνουν δυναμικά την πορεία του Ομίλου.

Με αντίστοιχες πρωτοβουλίες, ο Όμιλος ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ επιβεβαιώνει τη μακρόχρονη δέσμευσή του στην επαγγελματική ανάπτυξη και στη διάχυση γνώσης, προάγοντας ένα σύγχρονο και υπεύθυνο πρότυπο διαμεσολάβησης που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εποχής και στις προκλήσεις του μέλλοντος.

Η επένδυση στη γνώση παραμένει για την ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ πυρήνας στρατηγικής ανάπτυξης και θεμέλιο εμπιστοσύνης με τους συνεργάτες και τους ασφαλισμένους της.