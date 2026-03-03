Πιστοποιητικό Επαγγελματικών Γνώσεων Ασφαλιστικού Πράκτορα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Πατήστε εδώ για τον Κατάλογο Υποψηφίων οι οποίοι καλούνται να προσέλθουν στις εξετάσεις για τη χορήγηση πιστοποιητικού επαγγελματικών γνώσεων Ασφαλιστικού Πράκτορα, στα Ιωάννινα, το Σάββατο 14 Μαρτίου 2026.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ

Πατήστε εδώ για χρήσιμες Πληροφορίες και Οδηγίες προς τους Υποψήφιους.

Υπόδειγμα απαντητικού φύλλου

Πιστοποιητικό Επαγγελματικών Γνώσεων Μεσίτη Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Πατήστε εδώ για τον Κατάλογο Υποψηφίων οι οποίοι καλούνται να προσέλθουν στις εξετάσεις για τη χορήγηση πιστοποιητικού επαγγελματικών γνώσεων Μεσίτη Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων, στα Ιωάννινα, το Σάββατο 14 Μαρτίου 2026.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ

Πατήστε εδώ για χρήσιμες Πληροφορίες και Οδηγίες προς τους Υποψήφιους.

Υπόδειγμα απαντητικού φύλλου

Πιστοποιητικό Επαγγελματικών Γνώσεων Επενδυτικών Προϊόντων βασιζομένων σε Ασφάλιση

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Πατήστε εδώ για τον Κατάλογο Υποψηφίων οι οποίοι καλούνται να προσέλθουν στις εξετάσεις για τη χορήγηση πιστοποιητικού επαγγελματικών γνώσεων Επενδυτικών Προϊόντων βασιζόμενων σε Ασφάλιση, στα Ιωάννινα, το Σάββατο 14 Μαρτίου 2026.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ

Πατήστε εδώ για χρήσιμες Πληροφορίες και Οδηγίες προς τους Υποψήφιους.

Υπόδειγμα απαντητικού φύλλου