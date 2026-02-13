Οι πρόσφατες κινητοποιήσεις των αγροτών, στη χώρα μας και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, καταδεικνύουν τα σημαντικά προβλήματα του πρωτογενούς τομέα της ελληνικής και αντίστοιχης ευρωπαϊκής οικονομίας, καθώς και των απασχολουμένων σε αυτόν, γεωργών, κτηνοτρόφων, πτηνοτρόφων, μελισσοκόμων, αλιέων, κ.ο.κ.

Ουσιαστικές λύσεις σε πολλά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι απασχολούμενοι στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας, προσφέρουν οι αγροτικές ασφαλίσεις, οι οποίες εξελικτικά ανέρχονται σε υψηλό σημείο της στρατηγικής των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των διαμεσολαβητών της αγοράς μας, αλλά και των ενδιαφερόμενων πελατών τους, γεωργών, κτηνοτρόφων, πτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων, μεταξύ άλλων.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών ανακοινώνει το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Αγροτικών Ασφαλίσεων, σε υβριδικό περιβάλλον webinar και φυσικής τάξης, κατά την επιλογή των σπουδαστών του, προς όφελος της ασφαλιστικής τεχνογνωσίας των ενδιαφερομένων συναδέλφων μας, διοικητικών στελεχών και ασφαλιστικών διαμεσολαβητών της αγοράς μας.

Εισηγήτρια του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου είναι η κα Έφη Κοκορέλη, Project and Product Manager της Karavias Underwriting, διαθέτουσα σημαντική και εξειδικευμένη εμπειρία στους θεματικούς τομείς των αγροτικών ασφαλίσεων.

Σημειώνεται το υψηλό ενδιαφέρον του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου, καθώς, όπως προαναφέρθηκε, ο τομέας των αγροτικών ασφαλίσεων αναμένεται να ανέλθει ακόμη πιο πολύ στις προτεραιότητες των επιχειρήσεων της αγοράς μας, αλλά και των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, καθώς η θέση του στην οικονομία ενισχύεται, ο ευαίσθητος ρόλος του στη διατροφική αλυσίδα κατοχυρώνεται, οι τεχνολογίες του εκσυγχρονίζονται διαρκώς και το θεσμικό πλαίσιο που τον διέπει διευκολύνει πολύ την ανάπτυξη ασφαλιστικών πρωτοβουλιών, άρα και την προοπτική περαιτέρω ανάπτυξης των ασφαλιστικών εργασιών.