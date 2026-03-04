

Στο επετειακό έτος συμπλήρωσης 25 ετών παρουσίας στην ελληνική αγορά, η Carglass® αναδεικνύει έναν στρατηγικό πυλώνα της λειτουργίας της: τη διαχρονική προσήλωση στη φιλοσοφία «Repair First», θέτοντας ως προτεραιότητα την επισκευή του κρυστάλλου όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό.



Η επιλογή της επισκευής δεν αποτελεί απλώς επιχειρησιακή πρακτική. Αποτελεί έμπρακτη δέσμευση στην Ασφάλεια, τον Έλεγχο και τη Σιγουριά που προσφέρει η εταιρεία στους οδηγούς, ενώ παράλληλα συμβάλλει ουσιαστικά στη μείωση της κατανάλωσης πρώτων υλών και ενέργειας που σχετίζονται με την παραγωγή και μεταφορά νέων κρυστάλλων.



Από το 2001 έως σήμερα, η Carglass® έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 130.000 επισκευές εμπρόσθιων παρμπρίζ στην Ελλάδα, εφαρμόζοντας αυστηρά τεχνικά και ποιοτικά πρωτόκολλα που διασφαλίζουν τη μέγιστη δυνατή οδηγική ασφάλεια σε κάθε εργασία. Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει η πατενταρισμένη τεχνολογία ART®, η οποία αποκαθιστά τη δομική ακεραιότητα του κρυστάλλου με ακρίβεια και ελεγχόμενη διαδικασία εφαρμογής, διασφαλίζοντας αντοχή, οπτική καθαρότητα και πλήρη συμμόρφωση με τα πρότυπα ασφάλειας της εταιρείας.



Η περιβαλλοντική διάσταση της στρατηγικής αυτής ενισχύεται περαιτέρω μέσα από την πρωτοβουλία Carglass® – Repair 4 Nature, η οποία υλοποιείται από την Carglass® σε συνεργασία με τον περιβαλλοντικό οργανισμό We4all. Το πρόγραμμα, που ξεκίνησε το 2023, συνδέει με μετρήσιμο τρόπο την επισκευή με θετικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο: για κάθε τόνο CO₂ που εξοικονομείται μέσω επισκευών, φυτεύεται ένα δέντρο.

Μέχρι σήμερα, στο πλαίσιο του Repair 4 Nature έχουν εξοικονομηθεί 962,5 τόνοι διοξειδίου του άνθρακα (CO₂) και έχουν φυτευτεί 962 δέντρα, ενισχύοντας δράσεις αναδάσωσης και αποκατάστασης φυσικών οικοσυστημάτων.



Στα 25 χρόνια παρουσίας της στην Ελλάδα, η Carglass® αποδεικνύει ότι η εξειδίκευση μέσα στο χάος της καθημερινότητας μπορεί να συνδυάζεται με περιβαλλοντική υπευθυνότητα και επιχειρησιακό έλεγχο. Με σαφή στρατηγικό προσανατολισμό στη βιώσιμη ανάπτυξη, συνεχίζει να προσφέρει λύσεις που διασφαλίζουν ταυτόχρονα Ασφάλεια, Έλεγχο και Σιγουριά, δημιουργώντας θετικό αποτύπωμα για τους οδηγούς, τους συνεργάτες και το περιβάλλον.