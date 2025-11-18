Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην Ιταλία, τη Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2025, η ημερίδα με τίτλο «Προκλήσεις στην εφαρμογή της Οδηγίας για την Περιβαλλοντική Ευθύνη (Environmental Liability Directive – ELD, 2004/35/ΕΚ): Χρηματοοικονομική ασφάλεια, το πρόγραμμα LIFE PROFILE και το ψηφιακό εργαλείο SAFER», που συνδιοργάνωσαν η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ιταλίας ΑΝΙΑ και η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ).

Στόχος της ημερίδας ήταν να αναδείξει τη σημασία της χρηματοοικονομικής ασφάλειας για την προστασία του περιβάλλοντος και την εφαρμογή της Οδηγίας ELD, παρουσιάζοντας τις προκλήσεις, τις καλές πρακτικές και τις καινοτόμες προσεγγίσεις γύρω από την εφαρμογή της, σε εκπροσώπους του ασφαλιστικού κλάδου, της βιομηχανίας, των αρμόδιων αρχών και της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών δράσεων διάδοσης των αποτελεσμάτων του συγχρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Πράσινο Ταμείο έργου LIFE «PROmote Financial Instruments for Liability on Environment» (LIFE19 GIE/GR/001127 – LIFE PROFILE) και ιδιαιτέρως την αξιοποίηση του μεθοδολογικού ψηφιακού εργαλείου SAFER (Systematic Assessment for Financial and Environmental Risks), το οποίο αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου.

Κατά την έναρξη της ημερίδας απηύθυναν χαιρετισμό ο Umberto Guidoni, Co-Director General της ANIA, και η Εύη Τσιούρη, Chief of Staff της ΕΑΕΕ, οι οποίοι τόνισαν τη σημασία των συνεργιών για την ενίσχυση της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας και την αποτελεσματική εφαρμογή της Οδηγίας ELD στις χώρες τις Ευρώπης. Στη συνέχεια, η Francesca Buzzichelli, Research and Data Management Directorate του IVASS (Institute for the Supervision of Insurance), παρουσίασε την εφαρμογή της Οδηγίας ELD στην Ιταλία και τις σχετικές προκλήσεις. Ο Flavio Sestilli, Πρόεδρος της AIBA (Association of Italian Brokers), ανέλυσε τον ρόλο των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών στη διαχείριση των περιβαλλοντικών κινδύνων.

Στη συνέχεια, η Σταυρούλα Πουλή, Προϊσταμένη του Συντονιστικού Γραφείου Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΣΥΓΑΠΕΖ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ελλάδας (YΠEN) και συντονίστρια του έργου LIFE PROFILE, παρουσίασε το νομικό πλαίσιο ενσωμάτωσης της Οδηγίας ELD στην Ελλάδα, αναφέρθηκε σε παραδείγματα περιβαλλοντικής ζημιάς, με έμφαση στις επιπτώσεις στο περιβάλλον και στο κόστος αποκατάστασης, ανέδειξε τη σημασία της χρηματοοικονομικής ασφάλειας και τα οφέλη που αναμένονται από την ολοκλήρωση του έργου LIFE PROFILE και τη δημιουργία του ψηφιακού εργαλείου SAFER.

Η Lisa Casali, Pool Manager του Pool Ambiente, αναφέρθηκε στην εμπειρία της ιταλικής ασφαλιστικής αγοράς και στις ασφαλιστικές λύσεις και ευρύτερες υπηρεσίες που παρέχει το Pool για τη διαχείριση της περιβαλλοντικής ευθύνης των ασφαλισμένων και την ουσιαστική κάλυψη και αποκατάσταση τυχόν περιβαλλοντικών ζημιών. Στη συνέχεια, παρουσιάστηκε η εμπειρία της A2A SpA στην πράξη σχετικά με τη διακυβέρνηση περιβαλλοντικών κινδύνων. Συγκεκριμένα, η Ludovica Ferruti, ESG Risk Manager, Enterprise Risk Management, και ο Michele Mincuzzi, Head of Environmental Governance, HSE Regulations Knowledge and Mobility Management, ανέλυσαν πώς η εταιρεία εφαρμόζει συστήματα και διαδικασίες για την αποτελεσματική διαχείριση των περιβαλλοντικών κινδύνων και την ενσωμάτωση των αρχών ESG στις λειτουργίες της.

Ακολούθησε ο Κωνσταντίνος Τσολακίδης, Πολιτικός – Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός EUR ING MRICS, Managing Partner της Γρύφων Περιβαλλοντική Συμβουλευτική και Senior Underwriter, Environmental Liability & Renewable Energy της ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΑΑΕ, παρουσίασε την εμπειρία από την ελληνική ασφαλιστική αγορά, τις προκλήσεις, την πρόοδο, αλλά και τις προοπτικές που σηματοδοτεί η μετάβαση «από τον κίνδυνο, στην χρήση μέσων χρηματοοικονομικής ασφάλειας». Ο Αριστείδης Παρμακέλης, Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών και Καθηγητής Οικολογίας & Βιοποικιλότητας Χερσαίων Οικοσυστημάτων στο ΕΚΠΑ, αναφέρθηκε στη βιοποικιλότητα και την εφαρμογή της Οδηγίας ELD.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε παρουσίαση της μεθοδολογίας ανάπτυξης του ψηφιακού εργαλείου SAFER και ενδεικτικών case studies εκτίμησης περιβαλλοντικού κινδύνου, από τους Κωνσταντίνο Μπίθα, Καθηγητή Οικονομικής Περιβάλλοντος, Φυσικών Πόρων, Βιώσιμης Ανάπτυξης, ΙΑΠΑΔ του Πάντειου Πανεπιστημίου Κ.Π.Ε. και Παναγιώτη Ντζερεμέ, Μεταδιδακτορικό ερευνητή του Eθνικού Mετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ).

Η ΕΑΕΕ υπογραμμίζει ότι η προστασία του περιβάλλοντος και η πρόληψη περιβαλλοντικών ζημιών αποτελούν κοινή ευρωπαϊκή προτεραιότητα, ενώ πρωτοβουλίες όπως το LIFE PROFILE και το SAFER IT Tool ενισχύουν την αποτελεσματική διαχείριση του περιβαλλοντικού κινδύνου.