Στο πλαίσιο της διαρκούς της προσπάθειας να ενισχύσει την ελκυστικότητα του ασφαλιστικού κλάδου ως σύγχρονου και δυναμικού επαγγελματικού χώρου, η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) υλοποιεί τη νέα digital καμπάνια «Employer of Choice».

Η καμπάνια στοχεύει στην προσέλκυση νέων στελεχών, ηλικίας 22–35 ετών, στον ασφαλιστικό κλάδο, καθώς και στην ανάδειξη της ασφαλιστικής αγοράς ως σύγχρονου εργοδότη, που προσφέρει ποικίλες ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης και ανάπτυξης δεξιοτήτων.

Σε πρώτη φάση, η καμπάνια περιλαμβάνει πέντε σύντομα βίντεο, τα οποία παρουσιάζουν ενδεικτικούς ρόλους της σύγχρονης ασφαλιστικής αγοράς, όπως Digital Marketing Executive, Financial Analyst, Civil Engineer και Developer. Στόχος είναι οι ενδιαφερόμενοι να αναγνωρίσουν τις δεξιότητες και τις σπουδές τους σε πραγματικά επαγγελματικά μονοπάτια και να διαπιστώσουν πώς μπορούν να εξελιχθούν στον ασφαλιστικό κλάδο. Κάθε βίντεο καταλήγει στο μήνυμα: «ΠΟΥ; Σε μια ασφαλιστική εταιρεία! Ανακάλυψε τις ευκαιρίες που σε περιμένουν!», παραπέμποντας στο ειδικό landing page της ΕΑΕΕ: https://iknow-insurance.gr/career-paths/.

Στο landing page, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τις βασικές κατηγορίες απασχόλησης στην ασφαλιστική αγορά, να ανακαλύψουν πού “ταιριάζουν” οι σπουδές τους και να αποστείλουν το βιογραφικό τους στο [email protected]. Τα βιογραφικά που θα συγκεντρωθούν θα είναι διαθέσιμα προς αξιολόγηση από τα Τμήματα Ανθρώπινου Δυναμικού των ασφαλιστικών εταιριών-μελών της ΕΑΕΕ.

Το πρώτο κύμα της καμπάνιας θα διαρκέσει για 28 ημέρες και θα διανεμηθεί μέσω Meta (Facebook & Instagram), LinkedIn και Google, με στόχο την προσέλκυση υποψηφίων και την παραπομπή τους στο landing page.

Η ΕΑΕΕ επιδιώκει σταθερά να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες που ενισχύουν την εικόνα της ασφαλιστικής αγοράς ως σύγχρονου, δυναμικού και πολυδιάστατου επαγγελματικού χώρου, προσελκύοντας νέα στελέχη στον κλάδο.