Στο πλαίσιο της σταθερής προσπάθειας της ΕΑΕΕ για στήριξη των εταιριών-μελών σε θέματα Solvency II και με στόχο την έγκαιρη, οργανωμένη και αποτελεσματική προσαρμογή τους στις επερχόμενες αλλαγές της αναθεώρησης της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ, η ΕΑΕΕ εξέδωσε το νέο τεύχος της σειράς Solvency II Newsletters.



Η παρούσα έκδοση, που εκπονήθηκε με την συνδρομή της Επιτροπής Solvency II της ΕΑΕΕ, επικεντρώνεται στις μεταβολές που εισήγαγε η Οδηγία (ΕΕ) 2025/2 όσον αφορά στις υποχρεώσεις εποπτικών αναφορών και δημοσιεύσεων που απορρέουν από τους υφιστάμενους κανόνες Solvency II. Πρόκειται για τμήμα της αναθεώρησης, για το οποίο η ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά προσδοκούσε εκτεταμένες ελαφρύνσεις, ωστόσο, το τελικό κείμενο που προέκυψε από τη διαδικασία του τριλόγου αποδείχθηκε πιο μετριοπαθές, με τις παρεμβάσεις που υιοθετήθηκαν, να κινούνται σε ένα μάλλον συγκρατημένο πλαίσιο.



Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι το Υπουργείο Οικονομικών έχει ήδη προχωρήσει στη σύσταση άτυπης νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2025/2 στην ελληνική νομοθεσία, με τη συμμετοχή εκπροσώπων τόσο της Τράπεζας της Ελλάδος όσο και της ΕΑΕΕ, σηματοδοτώντας την έναρξη της εθνικής διαδικασίας μεταφοράς της νέας οδηγίας.