Με επιστολή του ο πρόεδρος της ΠΟΑΔ, Ηλίας Τσολάκης μετά την επανεκλογή του αναφέρει προς τα μέλη της:

Αγαπητοί μου Πρόεδροι και εκλεγμένοι εκπρόσωποι στην ΠΟΑΔ ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές από όλη την Ελλάδα θέλω με την παρούσα δημοσίευση να σας ευχαριστήσω θερμά για την συμβολή σας στην ολοκλήρωση των εργασιών της Εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε στην Σέρρες στις 18/1/2026 .

Η ενότητα αποτελεί για όλους μας θεμέλιο λίθο για όσα όλοι μαζί επιδιώκουμε . Ως κλάδος βρισκόμαστε στο επίκεντρο πολλών διενεργειών και ζυμώσεων και μόνον ενωμένοι χωρίς λεονταρισμούς θα μπορέσουμε να επιβιώσουμε .Ευχαριστώ θερμά για την στήριξη που δέχθηκα απο το σύνολο των μελών μας στην επανεκλογή μου στην θέση του Προέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας για την επόμενη τριετία 2026-2029 και υπόσχομαι να πράττω όσα πρεσβεύει ο ρόλος μου προς όφελος του συνόλου της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης .

Ζούμε σε μια εποχή όπου ο μέσος επαγγελματίας ασφαλιστικός διαμεσολαβητής αγωνιά για το μέλλον του αφού καθημερινά αντιμετωπίζει προβλήματα που τον φέρνουν αντιμέτωπο με πολλές προκλήσεις , προκλήσεις που κατακερματίζουν την καθημερινότητα του και τους στόχους του .Η ΠΟΑΔ όπως μέχρι σήμερα έτσι και στο μέλλον θα βρίσκεται δίπλα του αρωγός και διεκδικητής όσων θεμάτων προκύπτουν .

Ως το μοναδικό δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο εκπροσωπώντας δεκαοκτώ πρωτοβάθμια σωματεία του κλάδου μας πανελλαδικά ,οι κοινές προσλαμβάνουσες που έρχονται εις γνώση μας και τα θέματα που απασχολούν το σύνολο των μελών μας είναι πρώτον η αδικαιολόγητη εχθρική αντιμετώπιση που λαμβάνουμε απο πλευράς των ασφαλιστικών επιχειρήσεων στο ζήτημα μειώσεων των αμοιβών μας απο τον κλάδο υγείας χρησιμοποιώντας σαν λόγο τα υψηλά κόστη των κλινικών ,και δεύτερον της καταστρατήγησης όρων των ασφαλιστικών συμβάσεων .

Μέχρι σήμερα ο διάλογος και η καλή διάθεση απο πλευράς της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης επικαλύπτεται απο γενικές και αόριστες τοποθετήσεις ,η ανοχή που δείχνουμε δεν μπορεί να εκληφθεί σαν αδυναμία να διεκδικήσουμε όσα θεωρούμε κόκκινη γραμμή.

Τελειώνοντας είναι φρόνιμο να μην χρησιμοποιείται ούτε ο πελάτης ,ούτε ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής σαν πολιορκητικός κριός απο πλευράς των ασφαλιστικών εταιρειών στις μεταξύ τους σχέσεις με τα ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα .

Εύχομαι πολύ σύντομα οι εμπλεκόμενοι φορείς στα μείζοντα θέματα που μας απασχολούν να βρουν μια λύση με διάρκεια προς όφελος του Έλληνα ασφαλισμένου .

Εμείς θα παρακολουθούμε στενά και με πίεση για το ιδανικό αποτέλεσμα.