Η 17η Σεπτεμβρίου – Ημέρα του Ασφαλιστή δεν αποτελεί απλώς μια γιορτή του κλάδου. Είναι μια ημέρα αφιερωμένη σε όλους εκείνους που, με επαγγελματισμό, ήθος και ανθρωπιά, βρίσκονται καθημερινά στο πλευρό των πολιτών, προσφέροντας αυτό που όλοι έχουμε ανάγκη: ασφάλεια, σταθερότητα και εμπιστοσύνη.

Με αυτή τη φιλοσοφία, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Συμβούλων (Π.Σ.Α.Σ.) βρέθηκε χθες στη δομή Οινοφύτων, προσφέροντας είδη πρώτης ανάγκης και πάνω απ’ όλα ένα ουσιαστικό μήνυμα αλληλεγγύης.

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Α.Σ, Λάμπρος Αποστολιώτης, τόνισε:

«Η Ημέρα του Ασφαλιστή είναι αφιερωμένη σε όλους εκείνους που, με επαγγελματισμό, ήθος και ανθρωπιά, βρίσκονται στο πλευρό των πολιτών, παρέχοντας αυτό που όλοι αναζητούμε: ασφάλεια, σταθερότητα και εμπιστοσύνη. Ο ασφαλιστής δεν είναι απλώς ένας επαγγελματίας. Είναι ο άνθρωπος που φροντίζει να είμαστε έτοιμοι για το απρόβλεπτο, που μας συμβουλεύει και μας προστατεύει όταν το χρειαζόμαστε περισσότερο.»

Ο Γενικός Γραμματέας, Ιωάννης Στασινόπουλος, υπογράμμισε τον ρόλο της ανθρωπιάς σε μια εποχή τεχνολογικών προκλήσεων:

«Ο κόσμος μας παραμένει γεμάτος προκλήσεις: οικονομικές κρίσεις, πανδημία, πολέμους, περιβαλλοντικές απειλές. Η αβεβαιότητα απλώνεται σαν σκιά… Την ίδια στιγμή, η Τεχνητή Νοημοσύνη προελαύνει σε όλα τα πεδία. Όμως της λείπει κάτι θεμελιώδες: η ανθρωπιά. Δεν διαθέτει ενσυναίσθηση, δεν μπορεί να σταθεί δίπλα στον άνθρωπο. Αυτό είναι το καθήκον μας: να υπερασπιζόμαστε τον άνθρωπο απέναντι στη μηχανή.»

Η Αντιπρόεδρος, Βέρα Λιόση, έδωσε έμφαση στην αποστολή του ασφαλιστικού συμβούλου:

«Ο ασφαλιστικός σύμβουλος δεν πουλάει απλώς ένα συμβόλαιο. Χαρίζει ηρεμία, προσφέρει σιγουριά, δίνει την υπόσχεση ότι, ό,τι κι αν συμβεί, θα υπάρχει κάποιος να σταθεί δίπλα σου, να σε στηρίξει, να σε βοηθήσει να σταθείς ξανά όρθιος. Με πίστη, αγάπη, ελπίδα και σοφία στεκόμαστε δίπλα σε κάθε συνάνθρωπο.»

Ο Π.Σ.Α.Σ. εύχεται σε όλους τους συναδέλφους υγεία, δύναμη και πίστη στην αξία της δουλειάς μας. Σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς, με νέες προκλήσεις και απρόβλεπτους κινδύνους, οι ασφαλιστές συνεχίζουν να αποτελούν τον σταθερό σύμμαχο του πολίτη με διαφάνεια, αξιοπιστία και ακεραιότητα.