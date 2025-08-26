Το Εκπαιδευτικό Κέντρο του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ανακοινώνει τη διοργάνωση νέου εξ αποστάσεως προγράμματος προετοιμασίας για τις εξετάσεις πιστοποίησης Ασφαλιστικού Πράκτορα. Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί από την Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου έως και την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025, και περιλαμβάνει συνολικά 30 διδακτικές ώρες.

Οι εξετάσεις για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Επαγγελματικών Γνώσεων Ασφαλιστικού Πράκτορα, όπως έχουν ανακοινωθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος, θα πραγματοποιηθούν στο Ηράκλειο Κρήτης, το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025 και στην Αθήνα, το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025.

Η κατοχή του Πιστοποιητικού αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή στο Επιμελητήριο των ενδιαφερομένων που επιθυμούν να ασκήσουν το επάγγελμα του Ασφαλιστικού Πράκτορα. Επιπλέον, είναι υποχρεωτική για τους υπαλλήλους Επιχειρήσεων Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης και Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, οι οποίοι ασχολούνται με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Εκπαιδευτικό Κέντρο του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ:

📞 Τηλέφωνο: 2310 492 270✉️ Email: edu@intersalonica.gr