Η Επιτροπή Επικοινωνίας της Ελλάδας προσκαλεί επαγγελματίες του ασφαλιστικού και χρηματοοικονομικού χώρου να συμμετάσχουν στην επερχόμενη MDRT Day 2025, η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου. Μέχρι σήμερα ισχύει έκπτωση 10% για τη συμμετοχή στο συνέδριο.

Η εκδήλωση, που φέτος συμπληρώνει 18 χρόνια συνεχούς παρουσίας, αποτελεί σημείο αναφοράς για συμβούλους ζωής και ειδικούς των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Στόχος της διοργάνωσης είναι η ενίσχυση της επαγγελματικής αριστείας μέσω της ανταλλαγής ιδεών, τεχνικών και βέλτιστων πρακτικών.

Πρόγραμμα Εκδήλωσης

Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

09:30 – 18:00: Κεντρικές ομιλίες με θεματολογία που εστιάζει στην καινοτομία, την επαγγελματική απόδοση και τις παγκόσμιες εξελίξεις του MDRT.

19:00 – 00:00: Networking Sunset Party – βραδινή συνάντηση με μουσική, cocktails και συζητήσεις σε ανεπίσημο και φιλικό περιβάλλον.

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025

09:30 – 13:30: Παρουσιάσεις από κορυφαίους ομιλητές με πρακτικές συμβουλές και εμπειρίες από διεθνή markets.

14:30 – 17:00: MDRT Exclusive Sessions, ειδικά σχεδιασμένες ενότητες μόνο για μέλη του MDRT.

Οι εγγραφές πραγματοποιούνται μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της διοργάνωσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν εγγραφή εδώ.