Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Συμβούλων (ΠΣΑΣ), συνδιοργανώνει με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΕΑ), εκδήλωση με τίτλο «Ο Ασφαλιστικός πράκτορας σήμερα και αύριο» την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025, από τις 17:00 έως τις 20:00, στο Μουσείο «Ελλάδα σε Μικρογραφία» (Φαβιέρου 2, Αθήνα) με δωρεάν συμμετοχή αλλά με απαραίτητη εγγραφή στον σύνδεσμο παρακάτω.
https://form.jotform.com/253074518050350
Την εκδήλωση θα χαιρετίσει ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου.
Πρόγραμμα εκδήλωσης 20 Νοεμβρίου 2025
17:00 Άφιξη
17:30 Έναρξη χαιρετισμών
17:45 Βέρα Λιόση και Κάρολος Μαρκουίζος, μέλος Δ.Σ. Π.Σ.Α.Σ.
«Η νέα εποχή του Π.Σ.Α.Σ.»
18:00 Παύλος Συμπεράς, Ασφαλιστικός Πράκτορας
«Η αξία της συμβουλευτικής πώλησης στην ανάλυση αναγκών»
18:20 Αλέξανδρος Πατσός, Υπεύθυνος Πωλήσεων My IDD
«Η IDD στην καθημερινότητα του Ασφαλιστικού πράκτορα»
19:10 Δημήτρης Γαβαλάκης, Γενικός Γραμματέας Ε.Ε.Α.
«Ο Ασφαλιστικός πράκτορας σήμερα και αύριο»
Θα ακολουθήσει ελαφρύ δείπνο με μουσική και επίσκεψη στον χώρο του μουσείου και με δυνατότητα εικονικής περιήγησης (Virtual Reality)
