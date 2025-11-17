Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Συμβούλων (ΠΣΑΣ), συνδιοργανώνει με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΕΑ), εκδήλωση με τίτλο «Ο Ασφαλιστικός πράκτορας σήμερα και αύριο» την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025, από τις 17:00 έως τις 20:00, στο Μουσείο «Ελλάδα σε Μικρογραφία» (Φαβιέρου 2, Αθήνα) με δωρεάν συμμετοχή αλλά με απαραίτητη εγγραφή στον σύνδεσμο παρακάτω.

https://form.jotform.com/253074518050350





Την εκδήλωση θα χαιρετίσει ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου.



Πρόγραμμα εκδήλωσης 20 Νοεμβρίου 2025



17:00 Άφιξη

17:30 Έναρξη χαιρετισμών

17:45 Βέρα Λιόση και Κάρολος Μαρκουίζος, μέλος Δ.Σ. Π.Σ.Α.Σ.

«Η νέα εποχή του Π.Σ.Α.Σ.»

18:00 Παύλος Συμπεράς, Ασφαλιστικός Πράκτορας

«Η αξία της συμβουλευτικής πώλησης στην ανάλυση αναγκών»

18:20 Αλέξανδρος Πατσός, Υπεύθυνος Πωλήσεων My IDD

«Η IDD στην καθημερινότητα του Ασφαλιστικού πράκτορα»

19:10 Δημήτρης Γαβαλάκης, Γενικός Γραμματέας Ε.Ε.Α.

«Ο Ασφαλιστικός πράκτορας σήμερα και αύριο»



Θα ακολουθήσει ελαφρύ δείπνο με μουσική και επίσκεψη στον χώρο του μουσείου και με δυνατότητα εικονικής περιήγησης (Virtual Reality)







