Νικόλ Παναγιώτου, Senior Brand Strategist του Ομίλου Interamerican: Γιατί δημιουργήσαμε το Advocacy Squad

Στον κόσμο του Marketing και της Επικοινωνίας, μια αλήθεια παραμένει σταθερή: «οι άνθρωποι εμπιστεύονται ανθρώπους, όχι μάρκες». Κι όσο η εμπιστοσύνη προς τα παραδοσιακά brand messages μειώνεται, η αξία της αυθεντικότητας αυξάνεται εκθετικά. Σήμερα, οι άνθρωποι θέλουν να ακούσουν την πραγματική ιστορία, όχι να δουν μια τέλεια παραγωγή.

Με αυτή τη φιλοσοφία σχεδιάσαμε στην Interamerican το Advocacy Squad, το πρώτο οργανωμένο δίκτυο ασφαλιστικών συμβούλων, που λειτουργούν ως social media advocates, στην ελληνική ασφαλιστική αγορά. Μια πρωτοβουλία που δεν γεννήθηκε ως καμπάνια, αλλά ως αναπόσπαστο μέρος του στρατηγικού μας πυλώνα επικοινωνίας, που είναι η ανάδειξη αυθεντικών, αληθινών ιστοριών. Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, στόχος είναι να αφήσουμε την ιστορία της Interamerican να ειπωθεί από αυτούς που τη ζουν καθημερινά, δίνοντάς τους τα απαραίτητα εφόδια για να μεγαλώσουν τη φωνή τους.

Γιατί τώρα

Ζούμε σε μια εποχή που οι μεγάλες, συνεχείς αλλαγές και προκλήσεις – από την κλιματική κρίση και τις φυσικές καταστροφές – έχουν κάνει τον ρόλο της ασφάλισης πιο ουσιαστικό από ποτέ. Όμως ταυτόχρονα, το κοινό αναζητά αυθεντικές φωνές που μπορούν να εξηγήσουν με απλό, ανθρώπινο τρόπο τι σημαίνει πρόληψη, προετοιμασία και ασφάλεια.

Τα social media δεν χρειάζονται “τέλειο” περιεχόμενο, χρειάζονται αυθεντικές φωνές και αληθινές ιστορίες.

Είμαστε μια εταιρεία που παραδοσιακά επενδύει στους ανθρώπους της, τόσο στους πελάτες μας όσο και στους ανθρώπους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της εξυπηρέτησης. Η ανθρώπινη εμπειρία είναι ο πυρήνας της κουλτούρας μας. Γι’ αυτό τολμήσαμε κάτι πιο αληθινό: να δώσουμε φωνή στους ανθρώπους που ξέρουν καλύτερα, τους Ασφαλιστικούς μας Συμβούλους.

Τι είναι το Advocacy Squad στην πράξη

Μέσα από ανοιχτό κάλεσμα, δημιουργήσαμε μια diverse ομάδα (“squad”) ασφαλιστικών συμβούλων που είτε ήδη διαθέτουν μια ισχυρή φωνή στα social media, είτε έχουν μια δυναμική να εξελιχθούν σε αυτά – τα νέα «ταλέντα» μας. Κοινός παρονομαστής: η διάθεση να μάθουν, να ανταλλάξουν ιδέες και να εξελιχθούν. Μέσα από μια σειρά workshops, έρχονται σε επαφή με κορυφαίους συνεργάτες και creators, με στόχο να εκπαιδευτούν στην πράξη, σε θεματικές όπως η δημιουργία περιεχομένου (video, φωτογραφία, audio), το brand consistency, καθώς και σύγχρονα εργαλεία και τεχνολογίες ΑΙ.

Στόχος: κάθε συμμετέχων να εκπροσωπεί τη μάρκα με αυτοπεποίθηση, χωρίς να χάνει τη φωνή του.

Η μεγαλύτερη αξία

Το Advocacy Squad είναι μια πρωτοβουλία που δυναμώνει τη μάρκα, μέσα από τους ανθρώπους μας – τους μεγαλύτερους πρεσβευτές μας. Αναδεικνύει μια Interamerican που μιλά αυθεντικά, σε όλα τα επίπεδα και κανάλια επικοινωνίας. Το πιο σημαντικό, ενισχύει την πελατοκεντρική μας φιλοσοφία με τον πιο φυσικό τρόπο: μέσα από τις πραγματικές ιστορίες εκείνων που έρχονται καθημερινά σε επαφή με τους πελάτες μας.

Αυτό είναι το mantra μας: «Λιγότερη τελειότητα, περισσότερη αυθεντικότητα.»

Έλσα Αλεξίου: Η δύναμη της ασφάλισης μέσα από μια πραγματική ιστορία

Κάποιες ιστορίες μένουν μαζί σου. Όχι επειδή «έκλεισες ένα συμβόλαιο», αλλά επειδή στάθηκες δίπλα σε έναν άνθρωπο στην πιο δύσκολη στιγμή της ζωής του. Η ιστορία μιας 38χρονης Σουηδής μητέρας τριών παιδιών που επέλεξε να ζήσει στην Ελλάδα με τον Αμερικανό σύζυγό της, είναι για μένα μια τέτοια περίπτωση. Χωρίς οικογένεια εδώ, χωρίς δίκτυο στήριξης, μόνο με την επιθυμία να φτιάξουν μια όμορφη ζωή στη χώρα που αγάπησαν.

Όταν υπέγραψαν το συμβόλαιο υγείας, το έβλεπαν απλά ως μία τυπική διαδικασία. Στη λογική «ας το έχουμε και αχρείαστο να είναι».

Οκτώ μήνες αργότερα, ένα βαρύ ισχαιμικό επεισόδιο άλλαξε τα πάντα. Σε μια απομακρυσμένη περιοχή της Αττικής, η ίδια πάλευε να κρατηθεί στη ζωή, ο σύζυγός της, έντρομος, δεν ήξερε τι να κάνει και τα παιδιά της ήταν σε σοκ. Η κατάσταση απαιτούσε άμεση βοήθεια και ο σύζυγός της έκανε το πρώτο πράγμα που του ήρθε στο μυαλό. Με πήρε τηλέφωνο και όλα πήραν τον δρόμο τους. Το ασθενοφόρο της Interamerican έφτασε στο σπίτι μέσα σε 20 λεπτά, και ακολούθησε νοσηλεία 20 ημερών στη ΜΕΘ και 10 ημερών σε θάλαμο σε ιδιωτικό θεραπευτήριο, με συνολικό κόστος άνω των 80.000 ευρώ.

Το σημαντικότερο όμως δεν ήταν η αποζημίωση. Ήταν το γεγονός ότι η οικογένεια δεν χρειάστηκε ποτέ να ανησυχήσει για τα έξοδα. Εστίασαν μόνο σε αυτό που είχε πραγματική αξία: να γίνει καλά η ασφαλισμένη μας. Μετά τη νοσηλεία, οι εξετάσεις παρακολούθησης και οι επισκέψεις στους γιατρούς καλύφθηκαν απρόσκοπτα και η ζωή επανήλθε!

Έναν χρόνο αργότερα, σε μια συγκινητική τελετή ανανέωσης όρκων στον Σχοινιά, ανάμεσα σε φίλους και συγγενείς που ήρθαν για την περίσταση, ευχαρίστησαν δημόσια τόσο εμένα όσο και την εταιρεία για τον τρόπο που σταθήκαμε δίπλα τους όταν όλα έμοιαζαν να καταρρέουν. Εκεί συνειδητοποίησα για μια ακόμα φορά ότι η ασφάλιση υγείας δεν είναι χαρτιά, όροι ή παροχές. Είναι η σιγουριά ότι, όταν ο κόσμος σου κλονιστεί, υπάρχει κάποιος δίπλα σου για να συνεχίσεις.

Δημήτρης Μπαβέλας: Η τεχνολογία δεν αντικαθιστά τον άνθρωπο – τον ενισχύει

Εδώ και 3,5 χρόνια στον χώρο, 150 άνθρωποι μου έχουν εμπιστευτεί κάτι από τα πιο πολύτιμα στη ζωή τους: την προστασία της οικογένειάς τους, της περιουσίας τους, του μέλλοντός τους. Και όσο περνάει ο χρόνος, καταλαβαίνω όλο και περισσότερο ότι η παρουσία μας στο διαδίκτυο αποτελεί πλέον ουσιαστικό μέρος της δουλειάς μας.

Ο σύγχρονος ασφαλιστικός σύμβουλοςδεν αρκεί να είναι διαθέσιμος στο τηλέφωνο. Πρέπει να είναι παρών εκεί όπου ο κόσμος αναζητά απαντήσεις: online. Να εξηγεί απλά, να ενημερώνει καθαρά, να δίνει λύσεις τη στιγμή που κάποιος το χρειάζεται. Αν δεν το κάνεις εσύ, θα το κάνει κάποιος άλλος – ίσως λιγότερο έγκυρα, λιγότερο υπεύθυνα.

Προσωπικά, βλέπω το περιεχόμενο ως έναν τρόπο να δίνω αξία πριν ζητήσει κανείς κάτι από εμένα. Να μετατρέπω δύσκολους όρους σε καθημερινή γλώσσα. Να εκπαιδεύω. Να προστατεύω, πριν καν υπάρξει ανάγκη.

Σε αυτή τη διαδικασία, δεν αντιμετωπίζω τα νέα εργαλεία ως απειλή. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν έρχεται να αντικαταστήσει τον ασφαλιστικό σύμβουλο, αλλά να τον ενισχύσει. Οι νέες δυνατότητες που ανοίγει μπροστά μας ο ψηφιακός κόσμος με βοηθούν να είμαι πιο αποτελεσματικός, πιο άμεσος, πιο καθαρός στην επικοινωνία μου. Με βοηθούν να υποστηρίξω περισσότερους ανθρώπους – όχι να τους αντικαταστήσω.

Γιατί στο τέλος της ημέρας, η τεχνολογία δεν αλλάζει αυτό που βρίσκεται στον πυρήνα του επαγγέλματός μας: τη σχέση, την εμπιστοσύνη, την ανθρώπινη παρουσία. Την αίσθηση ότι κάποιος στέκεται δίπλα σου και σε καθοδηγεί με ειλικρίνεια. Αυτό προσπαθώ να κάνω καθημερινά: Να είμαι παρών. Να προσφέρω. Να εκπαιδεύω. Γιατί στον σημερινό ψηφιακό κόσμο, ο ασφαλιστικός σύμβουλος που δεν μιλάει… δεν ακούγεται.

Δημήτρης Νερατζόγλου: Το TikTok αλλάζει τον τρόπο που εξηγούμε πολύπλοκα ασφαλιστικά προϊόντα

Ζούμε σε μια εποχή όπου οι πλατφόρμες δεν είναι απλώς ένας τρόπος ψυχαγωγίας, είναι ο βασικός χώρος ενημέρωσης, εκπαίδευσης και διαμόρφωσης άποψης για εκατομμύρια ανθρώπους. Και αυτό επηρεάζει βαθιά τον τρόπο με τον οποίο ο κόσμος προσεγγίζει ακόμη και έναν παραδοσιακά «σοβαρό» τομέα, όπως η ασφάλιση.

Οι ψηφιακές πλατφόρμες μας ανάγκασαν να ξαναδούμε πώς μιλάμε για πολύπλοκες έννοιες. Ο χρήστης σήμερα δεν θέλει τεχνικούς όρους και μεγάλες αναλύσεις, θέλει καθαρότητα, αμεσότητα και περιεχόμενο που «μεταφράζει» δύσκολες πληροφορίες στη γλώσσα της καθημερινότητας.

Και κάπου εδώ έρχεται το TikTok να αλλάξει τους κανόνες: μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα μπορείς να εξηγήσεις μια κάλυψη, να παρουσιάσεις ένα πραγματικό παράδειγμα ή να απαντήσεις σε μια απορία με τρόπο άμεσο και απόλυτα κατανοητό. Με τη δύναμη του short-form περιεχομένου, το TikTok μετατρέπει δύσκολες ασφαλιστικές πληροφορίες σε κάτι που ο χρήστης μπορεί όχι μόνο να καταλάβει, αλλά και να θυμάται με μεγαλύτερη ευκολία.

Ως ασφαλιστικός σύμβουλος στην Interamerican, το βλέπω καθημερινά, οι ανάγκες των ανθρώπων δεν αλλάζουν, αλλάζει ο τρόπος που επιλέγουν να ενημερωθούν. Θέλουν να αισθανθούν ότι τους μιλάς με ειλικρίνεια, στο περιβάλλον όπου ήδη βρίσκονται. Και όταν μια πλατφόρμα σου δίνει τη δυνατότητα να εκπαιδεύσεις, να λύσεις απορίες και να χτίσεις εμπιστοσύνη, τότε δεν είναι απλώς εργαλείο. Είναι προέκταση της σχέσης με τον πελάτη.

Οι πλατφόρμες δεν απλοποιούν μόνο την επικοινωνία μας. Απλοποιούν την ίδια την ασφάλιση. Και ίσως, για πρώτη φορά, κάνουν ένα δύσκολο αντικείμενο… προσιτό, ανθρώπινο και ουσιαστικό.

Ειρήνη Οικονόμου: Το social selling είναι πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της συμβουλευτικής ασφάλισης

Κάθε πρωί, πριν ξεκινήσω τις συναντήσεις και τα ραντεβού, κάνω κάτι απλό: ανοίγω τα social media. Όχι από συνήθεια, αλλά γιατί εκεί ξεκινάει σήμερα η επικοινωνία με τους ανθρώπους που αναζητούν καθοδήγηση. Ανάμεσα σε μηνύματα, σχόλια και σύντομες ερωτήσεις, κρύβεται πάντα μια ανάγκη, μια ανησυχία, μια μικρή ιστορία κάποιου που ψάχνει κατεύθυνση.



Θυμάμαι μια μέρα που έλαβα ένα μήνυμα από μια κοπέλα που δεν γνώριζα. Μου έγραψε ότι με παρακολουθεί καιρό, ότι νιώθει πως «μπορώ να της εξηγήσω τα πράγματα ανθρώπινα». Δεν είχε αποφασίσει ακόμη τι θέλει – απλά ήθελε να μιλήσει. Εκείνη τη στιγμή κατάλαβα ξανά πόσο σημαντικό είναι το να είμαι παρούσα. Όχι μόνο ως σύμβουλος, αλλά ως άνθρωπος που νοιάζεται.



Τα social δεν είναι για μένα απλώς ένας τρόπος προβολής. Είναι ένα άτυπο γραφείο που λειτουργεί 24/7. Ένα σημείο συνάντησης χωρίς ωράρια και αποστάσεις, όπου ο καθένας μπορεί να με βρει όταν το χρειαστεί. Και, πολλές φορές, αυτές οι μικρές ψηφιακές στιγμές οδηγούν σε μια σχέση εμπιστοσύνης πολύ πιο ουσιαστική από ό,τι θα περίμενε κανείς.



Στον χώρο της ασφάλισης δουλεύουμε με κάτι πολύ βαθύτερο από «προϊόντα»: δουλεύουμε με το συναίσθημα της ασφάλειας. Με την ανάγκη του ανθρώπου να νιώθει ότι δεν είναι μόνος. Και αυτό ακριβώς προσπαθώ να μεταφέρω και στον ψηφιακό κόσμο. Να είμαι εκεί με συνέπεια, με καθαρό λόγο, με διάθεση να βοηθήσω – όπως θα έκανα σε μια προσωπική συνάντηση.



Το social selling, τελικά, δεν είναι ένας νέος «τρόπος πώληση». Είναι ένας τρόπος να συναντώ ανθρώπους εκεί όπου βρίσκονται ήδη. Να ακούω τις ιστορίες τους, να κατανοώ τις ανησυχίες τους και να τους δείχνω ότι υπάρχει μια λύση, μια κατεύθυνση, μια στήριξη.



Και ίσως αυτό είναι που με συγκινεί περισσότερο: ότι μέσα από κάθε μήνυμα, κάθε μικρή συζήτηση, χτίζεται μια σχέση που ξεκινάει απλά… αλλά καταλήγει σημαντική. Γιατί η ασφάλιση, είτε γίνεται δια ζώσης είτε ψηφιακά, παραμένει μια βαθιά ανθρώπινη υπόθεση.

Μαρία Σεβαστάκη: Η αξιοπιστία του ασφαλιστικού συμβούλου χτίζεται πλέον και μέσα από το ψηφιακό του αποτύπωμα

Σε μια περίοδο όπου οι άνθρωποι ενημερώνονται, συγκρίνουν, αξιολογούν και αποφασίζουν μέσα από την οθόνη τους, η αξιοπιστία δεν είναι πια μόνο υπόθεση της δια ζώσης επικοινωνίας. Το ψηφιακό αποτύπωμα του ασφαλιστικού συμβούλου – η παρουσία του στα social media, ο τρόπος που εκφράζεται, η σταθερότητα του μηνύματος που μεταφέρει – αποτελεί σήμερα βασική παράμετρο εμπιστοσύνης.

Οι υποψήφιοι πελάτες αναζητούν συνέπεια: θέλουν να δουν ποιος είσαι, τι πιστεύεις, πώς τοποθετείσαι, πώς μιλάς για την ασφάλιση, πώς εξηγείς περίπλοκα θέματα με απλό τρόπο. Θέλουν να νιώσουν ότι δεν προσεγγίζονται από μια «προβολή», αλλά από έναν αληθινό άνθρωπο που έχει σταθερές αξίες και ξεκάθαρη επαγγελματική ταυτότητα. Έτσι, το ψηφιακό περιεχόμενο γίνεται προέκταση της προσωπικής επαφής. Προϊδεάζει για τη σχέση που θα ακολουθήσει. Δημιουργεί μια πρώτη εμπειρία, πριν ακόμη γίνει η πρώτη κουβέντα.

Η αυθεντικότητα, η συνέπεια και η σταθερή παρουσία δεν είναι θέμα marketing. Είναι οι ίδιες αρχές που διέπουν έναν αξιόπιστο σύμβουλο στον φυσικό κόσμο – απλώς τώρα εκφράζονται και online. Όταν το περιεχόμενό σου αντανακλά την εμπειρία σου, όταν εξηγείς χωρίς υπερβολές και ακατάληπτη ορολογία, όταν μιλάς ανθρώπινα, όταν δείχνεις ότι γνωρίζεις τον ρόλο σου και σέβεσαι τον χρόνο του άλλου, τότε το ψηφιακό αποτύπωμά σου γίνεται ένα παράθυρο εμπιστοσύνης.

Η σχέση συμβούλου–ασφαλισμένου είναι μια σχέση ζωής. Ξεκινά με μια μικρή πράξη εμπιστοσύνης και εξελίσσεται μέσα από τη συνέπεια. Στο σύγχρονο περιβάλλον, αυτή η πρώτη πράξη εμπιστοσύνης συμβαίνει, συχνά, στο διαδίκτυο. Γι’ αυτό το ψηφιακό αποτύπωμα δεν είναι πλέον απλώς «παρουσία». Είναι μέρος της αξιοπιστίας μας. Είναι ο τρόπος που δείχνουμε ποιοι είμαστε πριν μας γνωρίσει κάποιος από κοντά.

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στο περιοδικό “am” Δεκεμβρίου 2025