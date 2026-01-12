Σε ανακοίνωσή του ο ΠΣΑΣ αναφέρει:

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Συμβούλων τοποθετείται σχετικά με τις εξελίξεις που αφορούν τα ασφάλιστρα υγείας, μετά και την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία αποσαφηνίζει το πλαίσιο των ρητρών αναπροσαρμογής και τις προϋποθέσεις εφαρμογής τους από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις.

Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας διευκρινίζει ότι η δυνατότητα μονομερούς αναπροσαρμογής ασφαλίστρων δεν μπορεί να ασκείται χωρίς σαφείς και αντικειμενικές προϋποθέσεις. Οι σχετικές ρήτρες οφείλουν να είναι προσυμβατικά γνωστοποιημένες, επαρκώς αιτιολογημένες και κατανοητές για τον ασφαλισμένο, ενώ απαιτείται συνεχής και ουσιαστική ενημέρωση καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. Με τον τρόπο αυτό τίθενται συγκεκριμένα όρια σε πρακτικές που τα προηγούμενα χρόνια δημιούργησαν έντονα προβλήματα προβλεψιμότητας στην αγορά.

Ο Π.Σ.Α.Σ. επισημαίνει ότι οι αυξήσεις στα ασφάλιστρα υγείας αποτέλεσαν τα τελευταία χρόνια βασικό λόγο ανασφάλειας και δυσαρέσκειας για μεγάλο αριθμό ασφαλισμένων, ενώ ταυτόχρονα επιβάρυναν το έργο των επαγγελματιών της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, οι οποίοι κλήθηκαν να διαχειριστούν αιφνίδιες αλλαγές όρων χωρίς ενιαίο και σαφές πλαίσιο κανόνων. Η ύπαρξη ξεκάθαρων προϋποθέσεων αποτελεί βασικό στοιχείο για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην ιδιωτική ασφάλιση.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Σύνδεσμος θεωρεί αναγκαία την εφαρμογή ενιαίων κανόνων διαφάνειας σε όλα τα ασφαλιστικά προϊόντα υγείας, καθώς και τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων — εποπτικών αρχών, ασφαλιστικών επιχειρήσεων και εκπροσώπων της διαμεσολάβησης — ώστε οι αρχές που θέτει η απόφαση να εφαρμοστούν με τρόπο πρακτικό και ουσιαστικό στην αγορά.

Ο Π.Σ.Α.Σ. υπογραμμίζει ότι η σωστή και πλήρης ενημέρωση του καταναλωτή, η σαφήνεια των συμβατικών όρων και η δυνατότητα κατανόησης των αναπροσαρμογών αποτελούν προϋποθέσεις για την ομαλή λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς και για την προστασία τόσο των ασφαλισμένων όσο και των επαγγελματιών της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Συμβούλων θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και να συμμετέχει στον θεσμικό διάλογο, καταθέτοντας τεκμηριωμένες προτάσεις με στόχο ένα σταθερό, διαφανές και αξιόπιστο πλαίσιο για την ιδιωτική ασφάλιση.