Με αυξημένη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η εθελοντική αιμοδοσία των εργαζομένων του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ στην έδρα του στη Θεσσαλονίκη, σε συνεργασία με την κινητή μονάδα αιμοληψίας του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ.

Η δράση απέφερε περισσότερες από 30 φιάλες αίματος, συμβάλλοντας καθοριστικά στη στήριξη των αποθεμάτων της παρακαταθήκης φιαλών αίματος, για τη μετάγγισή τους σε ασθενείς που το έχουν ανάγκη.

Η ενεργή ανταπόκριση των εργαζομένων ανέδειξε για ακόμα μία φορά το αίσθημα αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς που τους διακρίνει. Παράλληλα, ο Όμιλος ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ επαναβεβαίωσε τη σταθερή του δέσμευση στην υλοποίηση δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, με στόχο τη στήριξη της κοινωνίας και την καλλιέργεια του πνεύματος εθελοντισμού.