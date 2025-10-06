Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου η ετήσια εκδήλωση του Συνδέσμου Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (ΣΕΜΑ), στην οποία συμμετείχε η ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ως χορηγός, ενισχύοντας με την παρουσία της μια σημαντική πρωτοβουλία του κλάδου.

Η φετινή διοργάνωση, με σύνθημα «Ενώνουμε δυνάμεις, μοιραζόμαστε αξίες, κοιτάζουμε μπροστά», συγκέντρωσε ηγετικά στελέχη της εγχώριας και διεθνούς ασφαλιστικής αγοράς, εκπροσώπους θεσμικών φορέων, μεσίτες, επιχειρηματίες και δημοσιογράφους.

Η ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ, με σταθερό προσανατολισμό στις αξίες της συνεργασίας, της υπευθυνότητας και της προόδου, ανέδειξε για ακόμη μία φορά τον ρόλο της ως αξιόπιστου εταίρου της ασφαλιστικής αγοράς, ενισχύοντας έμπρακτα μια πρωτοβουλία που συμβάλλει στην ανάπτυξη και την εξωστρέφεια του κλάδου.

Ιδιαίτερη αξία είχε ο κοινωνικός χαρακτήρας της εκδήλωσης, καθώς μέρος των εσόδων διατέθηκε στα Παιδικά Χωριά SOS Βάρης. Με την υποστήριξή της, η ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ συμμετείχε ενεργά σε αυτή την πράξη προσφοράς, ενισχύοντας το πολύτιμο έργο του οργανισμού για τα παιδιά που έχουν ανάγκη, επιβεβαιώνοντας παράλληλα τη διττή της δέσμευση: να προάγει την επιχειρηματική ανάπτυξη και το κοινωνικό της αποτύπωμα.