Ο νόστος δεν είναι νόσος, είναι μνήμη σχέσης με τη μήτρα και έχει κόστος (ψυχικό πόνο). Θυμάμαι ένα εστιατόριο με το όνομα “Ιθάκη” κάπου στα νότια, κοντά στη θάλασσα – πιθανώς ανήκον σε κάποιον Ιθακήσιο που τον φέρνει νοητά πιο κοντά στην πατρίδα του. Μου έρχεται στη σκέψη και η οργάνωση “Ithaca” για τη φροντίδα υγιεινής των αστέγων της Αθήνας. Υπάρχει εδώ κάποια ποιητική διάσταση, βαθύτερα ανθρώπινη, ένα ήθος.

Του Γιάννη Ρούντου* (από τον λογαριασμό του στο LinkedIn)

Ήθος: αναγραμματίζοντας το τοπωνύμιο, βρίσκω τα ΗΘΙΚΑ των ανθρωπίνων παθών που έκαναν την ΙΘΑΚΗ (τα ίδια γράμματα) σημαίνουσα ποιητική έννοια της λαχτάρας των νεομένων – και σε αυτά μένω:

Στους στίχους 21-28 της ραψωδίας Ι της Ομήρου Οδύσσειας (στην εικόνα: το ομηρικό κείμενο και η μετάφραση του Ζήσιμου Σιδέρη – από τη σειρά αρχαιοελληνικής γραμματείας των εκδόσεων Ι. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, περί τα μέσα της δεκαετίας ´70).

Ναιετάω δ’ Ἰθάκην εὐδείελον. ἐν δ’ὅρος αὐτῇ,

Νήριτον εἰνοσίφυλλον ἀριπρεπές. ἀμφί δέ νῆσοι

πολλαί ναιετάουσι μάλα σχεδόν ἀλλήλησιν,

Δουλίχιόν τε Σάμη τε καί ὑλήεσσα Ζάκυνθος.

αὐτή δε χθαμαλή πανυπερτάτη εἰν’ ἁλί κεῖται

πρὸς ζόφον, αἱ δέ τ’ ἄνευθε πρὸς ἠῶ τ’ ἠέλιόν τε,

τρηχεῖ’, ἀλλ’ ἀγαθή κουροτρόφος. οὔ τοι ἐγώ γε

ἧς γαίης δύναμαι γλυκερώτερον ἄλλο ἰδέσθαι.

Στο χειρόγραφο της μιας σελίδας – κλασσικό branding της αυθεντικής ποίησης, στην “Ιθάκη” του Αλεξανδρινού Ποιητή των ποιητών (στη φωτογραφία, από Cavafy Archive – Onassis Foundation).

Να μας φυλάει ο καλός θεός να μην πονούν τα μάτια μας από τις άπειρες, σύγχρονες αυθαιρεσίες δανειοληψίας της “Ιθάκης” για το “sold out” των δήθεν “πονημάτων”. Και από την υστερόβουλη αμετροέπεια και πονηριά της κλοπής λίγου φωτός και νοήματος υπέρ κενών περιεχομένου “νόστιμων” και “μεγάλων αποφάσεων και επιστροφών”, όπου ο καθείς και η “Ιθάκη” του τάχα, όπως την (ή δεν την) ερμηνεύει.

* Γιάννης Ρούντος: Σύμβουλος – πρεσβευτής ιδεών και πρωτοβουλιών για τον Πολιτισμό και τη Βιωσιμότητα, πρώην στέλεχος στην επιχειρηματική κοινότητα με αξιοσημείωτο διοικητικό έργο στους τομείς για τις Εταιρικές Υποθέσεις, την Επικοινωνία & Δημόσια Εικόνα, την Εταιρική Ευθύνη & Βιώσιμη Ανάπτυξη.