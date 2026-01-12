Το πλέον διαχρονικό ζητούμενο που διέπει και καθορίζει την επενδυτική στρατηγική των ασφαλιστικών εταιριών, αποτελεί η εύρεση του σημείου ισορροπίας μεταξύ της προστασίας του επενδυμένου κεφαλαίου και της απόδοσης του χαρτοφυλακίου.

Κωνσταντίνος Αναστασιάδης, Διευθυντής Επενδύσεων στην Ιντερσαλόνικα (περιοδικό am, Δεκέμβριος 2025)

Σε ένα ολοένα και πιο δυναμικά μεταβαλλόμενο περιβάλλον, όπως το σημερινό, οι κίνδυνοι που πρέπει να συνυπολογιστούν κατά τη χάραξη της στρατηγικής είναι κατά κύριο λόγο γεωπολιτικοί και μακροοικονομικοί. Ταυτόχρονα, θα αποτελούσε αβελτηρία η παράλειψη των ραγδαίων εξελίξεων σε τομείς καθοριστικούς, όπως η τεχνολογία και η προστασία του περιβάλλοντος και της κοινωνίας. Οι μεγάλοι θεωρητικοί της Χρηματοοικονομικής έχουν προσδιορίσει το μέσο αντιμετώπισης των παραπάνω προκλήσεων κάθε επενδυτικό χαρτοφυλάκιο θα πρέπει να θωρακίζεται με ενέργειες αντιστάθμισης κινδύνου. Σήμερα, η διαφοροποίησή αποκλειστικά προς τους εκδότες, αντισυμβαλλόμενους ή τα διαφορετικά είδη χρηματοοικονομικών προϊόντων εμφανίζεται ανεπαρκής. Το επενδυτικό περιβάλλον οδηγεί στη διεύρυνση του δόγματος «ποτέ όλα τα αβγά στο ίδιο καλάθι!». Αυτό μεταφράζεται σε άνοιγμα της βεντάλιας των επενδυτικών επιλογών σε λιγότερο παραδοσιακά προϊόντα από όσα συνήθιζε μέχρι σήμερα να επιλέγει ο Όμιλος Ιντερσαλόνικα, συνδυάζοντας επενδύσεις σε ομόλογα, μετοχές και προϊόντα διαχείρισης διαθεσίμων με εκθέσεις σε ακίνητα, κρίσιμες διεθνείς υποδομές μέσω εξειδικευμένων αμοιβαίων κεφαλαίων, καινοτόμες επιχειρήσεις εντός συλλογικών venture capitals, πράσινες ομολογιακές εκδόσεις, αλλά και επένδυση κεφαλαίου σε αναπτυσσόμενες εταιρίες. Αυτό το μίγμα αποκαλύπτει πως είναι δυνατό να συνδυαστεί ο μετριασμός κινδύνου μέσω διαφοροποίησης με παράλληλη στήριξη σε περιβάλλον και κοινωνία. Ταυτόχρονα, υπογραμμίζεται η έντονη επένδυση κεφαλαίου στοχευμένα στην ανάπτυξη εργαλείων που μπορεί να προσφέρει η πληροφορική και εν γένει η τεχνολογία, προκειμένου να παρασχεθούν λύσεις βέλτιστης εξυπηρέτησης των πελατών του Ομίλου Ιντερσαλόνικα.

Στις μέρες μας, οι αβεβαιότητες, που προκαλούν ολοένα και συχνότερα έντονες μεταβολές, καθώς και οι ανακατατάξεις που παρατηρούνται στο ευρύτερο περιβάλλον, καθιστούν γρίφο την εύρεση της κατάλληλης ισορροπίας ικανών αποδόσεων και προστασίας επενδυμένου κεφαλαίου. Ο Όμιλος Ιντερσαλόνικα κατάφερε τα τελευταία έτη να σημειώσει ικανές αποδόσεις με κλειδί τη διαφοροποίηση συνδυαστικά με πιο συντηρητικές επενδύσεις ικανού μεγέθους και επιλογή κατάλληλων προϊόντων πιο δυναμικού χαρακτήρα που απέφεραν αποδόσεις άνω των προσδοκιών (τακτική ευρύτερα γνωστή ως cherry picking). Επιπρόσθετα, προβάλλεται ως απόλυτα επιτυχημένη η στρατηγική επιλογή του Ομίλου να στηρίξει την ελληνική κεφαλαιαγορά, η οποία βιώνει ανάπτυξη που αποτυπώνεται στην αποτίμηση της.

Ωστόσο, είναι ξεκάθαρο πως οι αποδόσεις των προηγούμενων ετών δεν εξασφαλίζουν τις μελλοντικές. Γι’ αυτό αναζητούνται κινήσεις για ενδεχόμενες διορθώσεις στην κατανομή των στοιχείων του χαρτοφυλακίου, στην κατεύθυνση της προστασίας του κεφαλαίου. Ως πλέον πιθανή κίνηση φαντάζει η μεγαλύτερη έκθεση σε βραχυχρόνιες ομολογιακές εκδόσεις ικανής πιστοληπτικής αξιολόγησης με σταδιακή κατοχύρωση κερδών ενόψει του νέου έτους, καθώς δεν αποκλείονται ακόμα ισχυρότερες αναταράξεις στην παγκόσμια οικονομία. Είναι σαφές πως οι αγορές τρέχουν ταυτόχρονα ανοδικά και κάποια στιγμή αναμένεται διόρθωση που θα επηρεάσει κάθε χαρτοφυλάκιο. Στο πλαίσιο αυτό προκρίνεται η μεγαλύτερη κεφαλαιακή έκθεση σε ομολογίες ισχυρών εκδοτών με ικανά θεμελιώδη μεγέθη, συνδυαστικά με επιλογές βραχυπρόθεσμου κρατικού χρέους για προστασία από ενδεχόμενες πληθωριστικές πιέσεις λόγω εμπορικών εντάσεων και τη συρρίκνωση μετοχικών θέσεων. Ταυτόχρονα, η έκθεση του Ομίλου σε ξένο νόμισμα παραμένει περιορισμένη αφού οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι καθιστούν το περιβάλλον εξαιρετικά ασταθές.

Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της κοινωνίας είναι πυλώνας της φιλοσοφίας της ασφάλισης, επομένως καθίσταται αδύνατη η παράλειψή του. Εκδόσεις πράσινων ομολόγων που ολοένα και πληθαίνουν στην ελληνική και τις διεθνείς αγορές, προσφέρουν ευκαιρίες αποδόσεων προς αυτήν την κατεύθυνση. Το νόημα συμπυκνώνεται στη φράση: «Περισσότερο ασφαλής, περισσότερο επικερδής». Ωστόσο, η έλλειψη μεγάλης ιστορικότητας δημοσιευμένων στοιχείων ESG λειτουργεί ανασταλτικά στην πλήρη ενσωμάτωση τέτοιων κριτηρίων στο στάδιο τελικών αποφάσεων, αν και η κατάσταση βελτιώνεται με την πάροδο των ετών.

Εν κατακλείδι, ο Όμιλος Ιντερσαλόνικα στοχεύει στην ισορροπία μεταξύ προστασίας του επενδυμένου κεφαλαίου προς όφελος των πελατών και των δικαιούχων αποζημίωσης με ταυτόχρονη επίτευξη αποδόσεων σε ένα ασταθές περιβάλλον όπου οι γεωπολιτικοί και μακροοικονομικοί κίνδυνοι καθορίζουν το τοπίο.