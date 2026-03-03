Η FREEDOM επενδύει στην εκπαίδευση, τη συνεργασία και τη στρατηγική ενίσχυση της ομάδας της, πραγματοποιώντας διήμερο σεμινάριο στη Χαλκίδα για την ανάπτυξη της στις ομαδικές ασφαλίσεις.

Η FREEDOM πραγματοποίησε ένα αλληλοδραστικό διήμερο εταιρικό σεμινάριο στη Χαλκίδα, στο Mirage City Resort, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη των ομαδικών ασφαλίσεων και τη δημιουργία ενιαίας στρατηγικής σε βάθος τριετίας.



Πάνω από 50 στελέχη και συνεργάτες της εταιρείας συμμετείχαν σε ένα δυναμικό πρόγραμμα εκπαίδευσης, ανταλλαγής εμπειριών και σχεδιασμού δράσεων.

Με οκτώ χρόνια σταθερής παρουσίας και δυναμικής ανάπτυξης στην ασφαλιστική αγορά, η FREEDOM ενισχύει συστηματικά τη θέση της στον χώρο των ομαδικών ασφαλίσεων υγείας και σύνταξης. Για το 2026, κεντρικός στόχος της εταιρείας και των συνεργατών της είναι η επίτευξη 200 ομαδικών ασφαλιστηρίων, μέσα από μια συντονισμένη στρατηγική που βασίζεται στη εμπεριστατωμένη τεχνογνωσία, στο ομαδικό πνεύμα και στην παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας στις επιχειρήσεις.



Οι παρουσιάσεις και οι συζητήσεις του διημέρου ανέδειξαν τις ευκαιρίες της αγοράς, τις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων και έγινε ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών που ακολουθεί κάθε συνεργάτης, οι οποίες ενισχύουν την αποτελεσματικότητα και την ανταγωνιστικότητα της FREEDOM στον τομέα των ομαδικών ασφαλίσεων.



Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τις ασφαλιστικές Generali, Εθνική Ασφαλιστική και Interamerican, επιβεβαιώνοντας τις σταθερές και μακροπρόθεσμες εταιρικές σχέσεις που έχει αναπτύξει η FREEDOM με τους κορυφαίους αυτούς οργανισμούς της ελληνικής αγοράς.



Το παραγωγικό αυτό διήμερο, ενίσχυσε περαιτέρω τη συνοχή της ομάδας και έθεσε σε ξεκάθαρη βάση τους άξονες δράσης και τους στόχους της επόμενης τριετίας. Με ενιαίο όραμα, δέσμευση στην ανάπτυξη και με ποιοτικές υπηρεσίες και προτάσεις στους πελάτες που την εμπιστεύονται η FREEDOM συνεχίζει τη δυναμική της πορεία, χαράσσοντας τον μοναδικό της δρόμο: The Freedom Way.