Με μεγάλη επιτυχία και ισχυρό περιβαλλοντικό μήνυμα, η Carglass® σε συνεργασία με την περιβαλλοντική οργάνωση We4all πραγματοποίησε δράση δενδροφύτευσης στην πυρόπληκτη περιοχή της Πεντέλης το Σάββατο 4 Οκτωβρίου. Η πρωτοβουλία υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του κεντρικού πυλώνα περιβαλλοντικής στρατηγικής της εταιρείας, “Carglass® Repair for Nature”.



Οι εθελοντές εργαζόμενοι της Carglass® συμμετείχαν ενεργά στην αναγέννηση του δάσους, φυτεύοντας και φροντίζοντας νέα δέντρα στην περιοχή που είχε πληγεί από καταστροφικές πυρκαγιές. Με αυτόν τον τρόπο, συνέβαλαν έμπρακτα στην αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος.

Η δράση πραγματοποιήθηκε με την καθοδήγηση των στελεχών και εθελοντών της We4all. Τα δέντρα που φυτεύτηκαν είναι εγγενή είδη της τοπικής χλωρίδας, τα οποία ευδοκιμούν επιτυχώς στις κλιματικές συνθήκες της περιοχής.

Η πρωτοβουλία “Carglass® Repair for Nature” συνδέει άμεσα την εταιρική δράση με την προστασία του περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, η Carglass® δεσμεύεται να φυτεύει ένα δέντρο για κάθε τόνο διοξειδίου του άνθρακα (CO₂) που εξοικονομείται μέσω της επισκευής εμπρόσθιου παρμπρίζ αντί για την αντικατάστασή του.



Από την έναρξη της δράσης μέχρι σήμερα, έχουν εξοικονομηθεί συνολικά 907 τόνοι CO₂, με αποτέλεσμα να έχουν φυτευτεί 907 δέντρα σε συνεργασία με την We4all. Αυτή η πρωτοβουλία αντικατοπτρίζει τη βαθύτερη φιλοσοφία ευθύνης της Carglass® απέναντι στη φύση και την κοινωνία. Η εταιρεία προσφέρει από το 2001 την πρωτοποριακή υπηρεσία επισκευής παρμπρίζ, η οποία διασφαλίζει την ασφάλεια των οδηγών και ταυτόχρονα συμβάλλει ουσιαστικά στη μείωση των εκπομπών CO₂, της επεξεργασίας πρώτων υλών και των απορριμμάτων.