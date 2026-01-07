Με την ανατολή του 2026 οι προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι πολλές και δύσκολες . Η αδιάλλακτη στάση των Ασφαλιστικών Εταιριών που έχουν ανακοινώσει μειώσεις αμοιβών και αυξήσεις στις αναπροσαρμογές των ασφαλιστηρίων υγείας χωρίς πριν να συνυπολογίσουν την ασφαλιστική διαμεσολάβηση άνοιξαν τους ασκούς μιας θύελλας που δεν θα έχει αίσιο τέλος .

Ηλίας Τσολάκης, πρόεδρος ΠΟΑΔ

Η ασφαλιστική διαμεσολάβηση δεν πατάει σε σαθρό έδαφος και δεν ποδηγετείται, άσχετα εάν υπάρχουν θύλακες που μπορεί να υποστηρίζουν το αντίθετο .

Το μέτωπο των διαμεσολαβητών είναι αρραγές και ενιαίο όσον αφορά τα κεκτημένα δικαιώματα του κλάδου αλλά και τις θέσεις που υποστηρίζουμε εδώ και πολλά χρόνια απέναντι στις ανεξέλεγκτες αυξήσεις των ασφαλίστρων υγείας χωρίς οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις να θέλουν να αλλάξουν το καθεστώς των καρτέλ των νοσηλευτικών ιδρυμάτων και των μεταξύ τους συμβάσεων .

Η ΠΟΑΔ σε μια σειρά συναντήσεων που είχε κατά καιρούς με την ΕΑΕΕ και αρμόδιους φορείς έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου αυτής της ωρολογιακής βόμβας και κατέθεσε προτάσεις και λύσεις αποκομίζοντας μόνον την βεβαιότητα ύπαρξης του προβλήματος από πλευράς των αρμοδίων χωρίς όμως να υπάρχει έως και σήμερα διάθεση εξεύρεσης λύσης.

Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας να δικαιώσει τους κατόχους συμβολαίων υγείας ως προς τις αδιευκρίνιστες αυξήσεις των ασφαλίστρων τους από το 2011 ικανοποιεί εν μέρει όσους ακόμη είναι κάτοχοι αυτών των ασφαλιστηρίων υγείας ,αλλά η καθυστέρηση κατά 14 χρόνια μιας τόσο σημαντικής απόφασης δημιουργεί πολλά κενά στην εκτέλεση της .

Η αποσαφήνιση της απόφασης και η έναρξη ικανοποίησης μερίδας των ασφαλισμένων υγείας οι οποίοι συνεχίσουν να διατηρούν τις πολύτιμες παροχές των συμβολαίων τους δεν είναι το ζητούμενο. Πρέπει να συνυπολογιστεί και η μερίδα των ασφαλισμένων Ελλήνων που εν μέσω κρίσης δεν άντεξαν να κρατήσουν ενεργά τα ασφαλιστήρια τους αλλά και αυτών που νόσησαν ενώ έχασαν τα προνόμια αυτών των συμβολαίων .

Κάποια στιγμή πρέπει να πληρωθεί αυτή σιωπηρή παραδοχή του λάθους έστω και μετά απο 14 χρόνια .

Ο Επαγγελματίας Έλληνας Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής δεν είναι χειροκροτητής ούτε και μπορεί να αντιμετωπίζεται σαν αποδέκτης και μόνον όσων αποφάσεων λαμβάνονται από πλευράς των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων χωρίς να λαμβάνει μέρος σε ότι τον αφορά. Ο διάλογος και η αμοιβαία εμπιστοσύνη αποτελεί θεμέλιο λίθο στις συνεργασίες των μερών που θέλουμε να υπηρετούμε όλοι μας από οποιαδήποτε πλευρά.

Η διάθεση σύμπραξης σε αποφάσεις που εκ των υστέρων θα χρειαστούν την επικαιροποίηση απο πλευράς της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης θα πρέπει να αποτελέσει το επόμενο θέμα συζήτησης με την ΕΑΕΕ .

Εύχομαι όσοι χειρίζονται θέματα που άπτονται και της δικής μας σύμπραξης να αποφασίσουν να μην ολιγωρούν και να παραδεχτούν ότι στηρίζονται στα δίκτυα πωλήσεων για την υγιή πορεία του κλάδου .