Οι τράπεζες αποτελούν έναν ισχυρό πόλο στην ασφαλιστική παραγωγή. Σε πεδία όπως οι ασφαλίσεις κατοικιών και περιουσίας κατέχουν σημαντικό μερίδιο στην αγορά της ιδιωτικής ασφάλισης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΑΕΕ κατέχουν 47,1% στις ασφαλίσεις σπιτιών, 26,5% στις ασφαλίσεις περιουσίας, 18,4% στις ασφαλίσεις κατά ζημιών, 17,7% στα συμβόλαια που αφορούν επιχειρήσεις και 6,5% στα προγράμματα γενικής αστικής ευθύνης. Τέσσερις μεγάλες τράπεζες , η Τράπεζα Πειραιώς, η Εθνική Τράπεζα, η Eurobank και η Alpha Bank δραστηριοποιούνται στον κλάδο μέσα από συνεργασίες τους με ασφαλιστικές.

Η Τράπεζα Πειραιώς (που πρόσφατα εξαγόρασε την Εθνική Ασφαλιστική) είχε έσοδα από το bancassurance 62 εκατ. ευρώ . το 2024 και συνεργάζεται με την ERGO και την NN

Η Εθνική Τράπεζα έχει από τις τραπεζοασφαλίσεις έσοδα 17 εκατ. ευρώ το 2024

Η Eurobank δημοσιεύει κατηγορία «Wealth Management / Insurance income», οπότε η τραπεζοασφάλιση δεν φαίνεται ξεχωριστά. Μέσα στο 2024 100 εκατ. ευρώ προέρχονται από τον κλάδο αυτό, που η ασφάλιση είναι υποσύνολό του. Συνεργάζεται με τη Eurolife FFH.

Η Alpha Bank έχει μέσα στο έτος που πέρασε έσοδα από προμήθειες 20 εκατ. ευρώ από ασφαλίσεις και 24 εκατομμύρια από το Wealth και συνεργασία με την Generali.

Εκτός από την Eurobank που δεν έχουμε εικόνα των αποτελεσμάτων, μεταξύ των τριών τραπεζών ηγείται η Πειραιώς με μεγάλη διαφορά και ακολουθούν η Alpha Bank και η Εθνική Τράπεζα.