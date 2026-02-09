Η EIOPA εξετάζει την τροποποίηση του πλαισίου Solvency II για την καλύτερη αναγνώριση μέτρων προσαρμογής στις ασφαλίσεις φυσικών καταστροφών. Με στόχο την αλλαγή του πλαισίου έχει ανοίξει τη διαδικασία της διαβούλευσης των προτεινόμενων αλλαγών προκειμένου οι φορείς που επιθυμούν να υποβάλουν τις απόψεις τους μέχρι τις 17 Απριλίου του 2026 σχετικά με την προληπτική αντιμετώπιση των μέτρων προσαρμογής στο πλαίσιο της Φερεγγυότητας II.

Ο κύριος στόχος είναι να διαπιστωθεί αν οι κεφαλαιακές απαιτήσεις για τις ασφαλιστικές εταιρείες θα πρέπει να τροποποιηθούν, ώστε να επιβραβεύουν τις στρατηγικές μετριασμού του κινδύνου και την «υπεύθυνη ανάληψη κινδύνων». Η διαδικασία εστιάζει στην ισορροπία μεταξύ ευαισθησίας στον κίνδυνο και διοικητικής πολυπλοκότητας, αναζητώντας δεδομένα από τους ενδιαφερόμενους φορείς . Συνολικά, η πρωτοβουλία επιδιώκει να ευθυγραμμίσει τους κανόνες προληπτικής εποπτείας με τις σύγχρονες προσπάθειες θωράκισης απέναντι στην κλιματική αλλαγή.

Η ασφαλιστική κάλυψη διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην προστασία των νοικοκυριών, των επιχειρήσεων και των κυβερνήσεων από τις επιπτώσεις των φυσικών καταστροφών. Ωστόσο, στην Ευρώπη υπάρχει σημαντικό κενό στην ασφαλιστική προστασία από φυσικές καταστροφές, καθώς μόνο περίπου το ένα τέταρτο των ζημιών από ακραία γεγονότα ασφαλίστηκαν στο παρελθόν, όπως φαίνεται στον πίνακα ελέγχου της EIOPA σχετικά με το κενό ασφαλιστικής προστασίας για φυσικές καταστροφές.

Καθώς η κλιματική αλλαγή αναμένεται να αυξήσει τη συχνότητα και την ένταση των κινδύνων που σχετίζονται με το κλίμα, τα μέτρα προσαρμογής, όπως τα αδιάβροχα δάπεδα ή οι ενισχυμένοι τοίχοι για προστασία από τις πλημμύρες, μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση της έκθεσης των ασφαλισμένων σε κινδύνους και των ασφαλισμένων ζημιών. Ταυτόχρονα, τέτοια μέτρα μπορούν να είναι καθοριστικής σημασίας για τη διατήρηση της μελλοντικής προσφοράς προϊόντων ασφάλισης εκτός κλάδου ζωής που καλύπτουν τους κινδύνους που σχετίζονται με το κλίμα σε προσιτές τιμές και, επομένως, να βοηθήσουν στη μείωση των μελλοντικών ζημιών στην Ευρώπη.

Στο προηγούμενο έργο της, η EIOPA τόνισε τον βασικό ρόλο που διαδραματίζουν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις στην προσαρμογή της κοινωνίας και της πραγματικής οικονομίας στην κλιματική αλλαγή, εισάγοντας την έννοια της «ασφαλιστικής κάλυψης επιπτώσεων». Ενθαρρύνει τις ασφαλιστικές εταιρείες να χρησιμοποιούν τα δεδομένα, την εμπειρογνωμοσύνη και τις δυνατότητες αξιολόγησης κινδύνου που διαθέτουν για να παρέχουν κίνητρα στους ασφαλισμένους να υιοθετήσουν μέτρα προσαρμογής.

Οι βασικοί στόχοι της δημόσιας διαβούλευσης της EIOPA σχετικά με το πλαίσιο Solvency II επικεντρώνονται στην αξιολόγηση της προληπτικής μεταχείρισης των μέτρων προσαρμογής στην ασφάλιση φυσικών καταστροφών (NatCat).

Συγκεκριμένα, ο κύριος στόχος είναι να εξεταστεί εάν δικαιολογείται μια ειδική μεταχείριση εντός του Solvency II, ώστε να αντικατοπτρίζονται καλύτερα τα μέτρα προσαρμογής στην ενότητα της τυποποιημένης προσέγγισης (Standard Formula) για τις φυσικές καταστροφές, πέρα από τη συνήθη βαθμονόμηση των παραμέτρων της.

Η διαβούλευση εστιάζει σε τρεις κρίσιμους τομείς:

• Ευαισθησία στον κίνδυνο (Risk sensitivity): Αξιολογείται εάν το τρέχον πλαίσιο λειτουργεί ως εμπόδιο για το “impact underwriting” (αναδοχή με γνώμονα τον αντίκτυπο).

• Σημαντικότητα (Materiality): Εξετάζεται ο αντίκτυπος που έχουν τα μέτρα προσαρμογής από τη σκοπιά της Τυποποιημένης Προσέγγισης.

• Αναλογικότητα (Proportionality): Επιδιώκεται η διασφάλιση ότι οποιαδήποτε νέα προληπτική μεταχείριση θα επιτυγχάνει μια ισορροπία μεταξύ της ευαισθησίας στον κίνδυνο και της πολυπλοκότητας του συστήματος.

Συνολικά, η EIOPA στοχεύει να κατανοήσει την αλληλεπίδραση μεταξύ του μετριασμού του κινδύνου και των κεφαλαιακών απαιτήσεων για τις φυσικές καταστροφές. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς έχουν προθεσμία να υποβάλουν τις απόψεις τους έως τις 17 Απριλίου 2026