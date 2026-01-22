Η Ατλαντική Ένωση, πιστή στις αξίες της και στη μακρόχρονη ιστορία της, δεν αντιλαμβάνεται την ασφάλιση μόνο ως αποκατάσταση μιας απώλειας ή μιας ζημιάς.

Στις γιορτές η εταιρεία προσέφερε δώρα σε παιδιά που βρίσκονται για μεγάλο διάστημα στο Νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία.

Ειδικότερα η εταιρεία αναφέρει:

“Για εμάς, η ασφάλιση είναι κάτι βαθύτερο: είναι μια υπόσχεση παρουσίας. Μια δέσμευση ότι θα είμαστε δίπλα στους ανθρώπους, όχι μόνο στις δύσκολες στιγμές, αλλά και σε κάθε στιγμή της ζωής τους, χαρούμενη ή λυπημένη. Με αυτή τη σκέψη, μέσα στο γιορτινό κλίμα των ημερών και με αφορμή την έλευση της νέας χρονιάς, σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε ένα πλάνο δράσεων που είχε έναν ξεκάθαρο προορισμό: τα παιδιά που φιλοξενούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα στο Νοσοκομείο Παίδων “Η Αγία Σοφία”.

Σε άψογη συνεργασία με τα υπεύθυνα στελέχη του Νοσοκομείου, η Ατλαντική Ένωση προμηθεύτηκε ένα σημαντικό αριθμό παιχνιδιών, με στόχο να προσφέρει κάτι περισσότερο από ένα δώρο: μια ανάσα χαράς, ένα χαμόγελο, μια στιγμή ανεμελιάς. Στη διάρκεια των εορτών, αρχή Ιανουαρίου 2026, ομάδα εργαζομένων της Εταιρείας μας επισκέφθηκε το κάθε παιδάκι ξεχωριστά και του έδωσε παιχνίδια. Ήταν μια εμπειρία που δύσκολα περιγράφεται με λέξεις. Η συγκίνηση ήταν διάχυτη. Η χαρά και το γέλιο στα μικρά πρόσωπα έγιναν για όλους μας η μεγαλύτερη ανταμοιβή, μια υπενθύμιση ότι η ανθρωπιά δεν μετριέται σε μεγάλες πράξεις, αλλά σε αληθινές, ζεστές στιγμές.

Ιδιαίτερη εντύπωση και περηφάνια μάς προκάλεσε και η ανταπόκριση των εργαζομένων μας. Η δήλωση συμμετοχής στην πρωτοβουλία ήταν τόσο μεγάλη, σε βαθμό που η Εταιρεία προχώρησε σε κλήρωση, από την οποία προέκυψε μια αντιπροσωπευτική ομάδα εργαζομένων, η οποία και επισκέφθηκε τα παιδάκια. Η Ατλαντική Ένωση θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία, με συνέπεια και ουσιαστική παρουσία. Γιατί η μεγαλύτερη ασφάλεια, τελικά, είναι να νιώθεις ότι δεν είσαι μόνος”.