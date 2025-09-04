Οι Ασφαλίσεις Πλοίων, Πληρωμάτων Πλοίων και Θαλασσίων Μεταφορών αναδεικνύονται σε στρατηγικό παράγοντα ανάπτυξης των ασφαλιστικών εργασιών και ευστάθειας του διεθνούς και του εγχώριου εμπορίου, άρα της παγκόσμιας και της ελληνικής οικονομίας. Αυτό διότι είναι προφανής ο ρόλος που η ναυτιλία, η ναυσιπλοΐα, αλλά και οι θαλάσσιες συγκοινωνίες και μεταφορές διαδραματίζουν στην οικονομική ισορροπία και ανάπτυξη, παγκόσμια και ελληνική. Επίσης, προφανείς είναι οι κίνδυνοι που τις απειλούν και οι επιπτώσεις από την επέλευσή τους.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών ανακοινώνει το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Πλοίων, Πληρωμάτων Πλοίων και Θαλασσίων Μεταφορών, προς όφελος της ασφαλιστικής τεχνογνωσίας των ενδιαφερομένων συναδέλφων μας, διοικητικών στελεχών και ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, από κοινού. Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σε υβριδικό περιβάλλον webinar και φυσικής τάξης, κατά την επιλογή των σπουδαστών του, Τρίτη και Πέμπτη, 9 και 11 Σεπτεμβρίου 2025, 16:00 – 19:20.

Εισηγήτρια του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου είναι η κα Αγγελική Μαραγκάκη, εμπειρότατο στέλεχος της ασφαλιστικής αγοράς μας επί θεμάτων Marine Insurance and Cargo, πτυχιούχος Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, διαθέτουσα υψηλή εξειδίκευση και πλουσιότατη εμπειρία σε διευθυντικές θέσεις Ασφαλίσεων Θαλασσίων Μεταφορών, Σκαφών Αναψυχής, Πλοίων και Πληρωμάτων Πλοίων.

Σημειώνουμε το υψηλό ενδιαφέρον του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου και προτείνουμε την παρακολούθησή του, καθώς, όπως προαναφέρθηκε, ο τομέας Ασφαλίσεων Πλοίων, Πληρωμάτων Πλοίων και Θαλασσίων Μεταφορών, προβλέπεται να επιταχύνει περαιτέρω τους ρυθμούς ανάπτυξής του και να ισχυροποιήσει ακόμη πιο πολύ τη θέση του μεταξύ των κλάδων δραστηριότητας της ασφαλιστικής αγοράς μας.